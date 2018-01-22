Android için en iyi 5 coin cüzdanı

Kripto para konusu şu anda teknoloji gündeminin ana konuların biri olarak yer alıyor. Ayrıca parasal bir birim de olduğu için sadece teknolojiyi ilgilendirmiyor. Onun yanında bir de ekonomiyi ilgilendiriyor. Hem teknoloji hem de ekonomiyi ilgilendirdiği için kripto paraların takipçi sayısı da artıyor. Şu anda bazı dev şirketler, coinlere yatırım yapmaya başlamış durumda. Ayrıca bireyler de tek bir şahıs olarak kendi cüzdanlarını oluşturmaya başladı. Kripto paralara yatırım yapmaktan çok, daha önemli bir konu o paraların takibi. Çünkü kripto paraların hareketleri çok hızlı. ShıftDelete.Net'in haberine göre kripto paraların saklanabileceği, takip edilebileceği ve en güvenli 5 Android coin cüzdanı!

1- Electrum Bitcoin Wallet

Bu coin cüzdanı, kullanıcıların çabuk ulaşabileceği en popüler ve en hafif uygulamalardan birisi. Bu uygulamayı indirilip kurulduktan sonra, kullanıcılara 12 kelimelik gizli bir kombinasyon veriyor. Kullanıcıların cüzdanlarında bir sorun yaşanırsa bu kelime kombinasyonu sayesinde o sorundan kurtulunabiliyor. Kullanıcıların bu gizli anahtarları cüzdan içinde kilitlenmediği için diğer cüzdanlara aktarım yapılabiliyor. Ayrıca kullanıcılardan yine bir 6 hanelik PIN isteniyor. Ek olarak yine kullanıcıların bir korkusu var ise uygulamayı sadece Bitocoin'leri görüntülemek maksadıyla da kullanabiliyorlar.

2- Coinomi Wallet

Bu uygulama, uzun zamandır geliştirilmeye çalışılıyor. Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, Dash, Bitcoin Cash ve Litecoin'i de bünyesinde bulunduran Coinomi Wallet, Electrum Bitcoin Wallet uygulaması gibi kullanıcılardan 12 haneli bir kelime kombinasyonu istiyor. Önceki uygulamadan farklı olarak bu uygulama, kullanıcılardan 6 haneli PIN yerine kullanıcıların istedikleri uzunlukta oluşturabilecekleri bir şifre seçeneği sunuyor.

3- MyCelium Bitcoin Wallet

Diğer cüzdanlar gibi popüler olan bir diğer cüzdan olarak karşımıza çıkan MyCelium Bitcoin Wallet, Blokchain.info tarafından 2014 yılında "En İyi Mobil Uygulama" unvanını aldı. Ayrıca uygulama, Google Play Store'da da en yüksek yıldız oranına sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Açık kaynak kodlu olması sayesinde kullanıcıların Bitcoin'lerinin çalınması imkansız halde. Sade bir arayüze sahip olan uygulama, QR kod sayesinde ödeme alıp gönderme işlemi yapabiliyor. Masaüstü bir uygulaması olmayan uygulama, Trezor gibi donanımsal cüzdanları destekliyor ve bu sayede güvenliği hat safhaya çıkarıyor. Bu uygulamada da kullanıcılardan ödeme yapmadan önce PIN kodu koymaları isteniyor.

4- GreenBits Bitcoin Wallet

Diğerlerinden farklı olarak Google Chrome eklentisini bünyesinde bulunduran uygulama, bu eklenti sayesinde Chrome tarayıcı üzerinden de kullanılabiliyor. Adından da anlaşılacağı üzere yeşil renk ağırlıklı bir temaya sahip olan cüzdan sayesinde kullanıcılar, GreenBits'i kullanan diğer kullanıcılarla Blockchain ağının onayını almadan da işlem yapabiliyor. Diğer cüzdanlardan yine farklı olarak 12 haneli kelime kombinasyonu yerine 24 haneli bir kelime kombinasyonu sunuyor. Her paranın kendine özgü bir "hash" değeri olmasından dolayı bir para iki kez kullanılamıyor. Ayrıca uygulama çift aşamalı doğrulama sistemini de destekliyor.

5- Bitcoin Wallet

Bitcoin Wallet uygulaması, en eski cüzdan olarak biliniyor. Kullanıcılar bu uygulamayı indirip hemen kullanmaya başlayabiliyor. Basit olmasıyla da bilinen bu uygulama da açık kaynaklı. Oldukça basit bir ödeme işlemi sunan cüzdan, yine basit bir adres defterine sahip. Bu uygulamanın en büyük dezavantajı ise kullanıcıların gizli anahtarlı dışında, cihazlarına bir şey olması durumunda Bitcoin'lerini kurtarabilecekleri başka bir yöntemin olmaması. Son olarak bu uygulama, kağıt cüzdan kullanımını da destekliyor.