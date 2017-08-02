Android düşüşte, iOS yükselişte

BrandZone, 2013-2017 yılı Haziran ayını da kapsayan akıllı telefon kampanyalarına yönelik verileri açıkladı. Teknoloji marketleri, hipermarketler, telekom kanalları, yerel zincirlerdeki kampanyaları kapsayan veriler önemli sonuçlar ortaya koydu.

5 YILLIK ZİRVENİN SAHİBİ SAMSUNG

2013-2017 yılları arasında düzenlenen akıllı telefon kampanyalarına Samsung damga vurdu. Samsung’un akıllı telefon kampanyalar içindeki payı 2013 yılında yüzde 45 iken bu oran 2017’de yüzde 38 oldu. Apple’ın kampanya oranları son 5 yılda artış gösterdi. Apple'ın akıllı telefon kampanyalarındaki payı 2013 yılında yüzde 16 iken bu oran 2017’de yüzde 24’e yükseldi. Tüm kampanyalar içinde 2014 yılında yüzde 1’lik orana sahip olan Vestel, 2017’de bu oranı yüzde 12’ye yükselterek üçüncü sıraya yerleşti. 2015 yılında yüzde 3’lük orana sahip olan Lenovo ise 2017’de kampanya oranını yüzde 8’e yükseltti. 2013 yılında yüzde 1’lik kampanya oranına sahip olan Huawei ise bu oranı 2017’de yüzde 5’e yükseltti.

ANDROİD DÜŞÜŞE GEÇTİ İOS İSE YÜKSELİŞTE

BrandZone verilerine göre; Android işletim sistemli akıllı telefon kampanyalarının oranı 2013 yılında yüzde 73 iken 2015’te yüzde 86’ya ulaştı ancak 2016’dan itibaren düşüşe geçti. Buna göre kampanya oranları 2016’da yüzde 77’ye, 2017 yılında ise yüzde 76’ya düştü. iOS işletim sistemli akıllı telefon kampanyaları 2013 yılında yüzde 16 iken bu oran 2016’da yüzde 21’e, 2017’de ise yüzde 24’e yükseldi. Windows işletim sistemli akıllı telefon kampanyaları 2013 yılında yüzde 5 iken, 2016’da yüzde 2’ye 2017’de ise yüzde 0,2’ye düştü.

AKILLI TELEFON EKRANLARI BÜYÜYOR

BrandZone verilerine göre; 4,2 inç - 5 inç ekran boyutuna sahip akıllı telefonların tüm kampanyalar içindeki payı 2013 yılında yüzde 33 iken bu oran 2017’de yüzde 48’e yükseldi. Öte yandan 5,1 inç - 5,7 inç ekran boyutuna sahip akıllı telefonların tüm kampanyalar içindeki payı 2013 yılında yüzde 12 iken, 2017’de bu oran yüzde 45'e ulaştı.

8 ÇEKİRDEKLİ TELEFONLAR 2017 YILINA DAMGA VURDU!

BrandZone’un son 5 yıllık verilerine göre; 1 ve 2 çekirdekli akıllı telefonların tüm kampanyalar içindeki oranı azalırken, 4 ve üstü çekirdekli işlemcili akıllı telefonların kampanyaları yükselişe geçti. Buna göre 2013 yılında tüm kampanyalara yüzde 41 ile çift çekirdekli akıllı telefonlar hakim olurken; 2015 ve 2016’da 4 çekirdekli akıllı telefonlar, 2017 itibariyle ise 8 çekirdekli akıllı telefonlar hakim oldu.

8 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının tüm kampanyalar içindeki oranı 2013'te yüzde 2 iken bu oran 2017'de yüzde 43’e yükseldi. 4 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının oranı 2013’te yüzde 30 iken 2017’de ise yüzde 41’e yükseldi. 2 çekirdekli akıllı telefon kampanyalarının oranı 2013’te yüzde 41 iken bu oran 2017’de yüzde 9’a düştü.