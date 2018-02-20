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    Android cihazlar için en iyi 5 VPN programı

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 06:49 | Son Güncelleme:

    Android telefonunuzda sorunsuz bir VPN uygulaması edinmeniz PC'ye göre daha kolay. Çünkü PC'deki çoğu VPN uygulamalarında karşınıza genelde reklamlar veya bazı sorunlar çıkabiliyor. Sizler için Google Play Store'da bulunan ve diğerlerinden daha kaliteli 5 farklı VPN uygulamasını listeledik.

    TorGuard

    Bu uygulama Android'de bulunan en iyi VPN uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 50'den fazla ülkede 3000'den fazla sunucusu bulunan TorGuard'ın tek eksi yanı olarak aylık ödeme sistemi gösterilebilir. 

    Android cihazlar için en iyi 5 VPN programı

    Opera Free VPN

    Opera'nın içinde barındırdığı bu VPN uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulamanın tek eksi yanı ise diğerlerine göre biraz daha yavaş çalışması gösterilebilir.

    Android cihazlar için en iyi 5 VPN programı

    Turbo VPN

    Bu VPN uygulaması Android'de bulunan en hızlı VPN hizmetini sunduğunu iddaa ediyor. Bu iddiasının hakkını veren Turbo VPN, WiFi, LTE, 4G, 3G ve tüm mobil veri platformlarını destekliyor. Ayrıca uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

    Android cihazlar için en iyi 5 VPN programı

    Free VPN

    İsminden de anladığınız gibi ücretsiz olan bu uygulama, kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve üyelik için ise sizden hiçbir şey istemiyor.

    Android cihazlar için en iyi 5 VPN programı

    SuperVPN

    Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanmak için tek yapmanız gereken açıp "bağlan" tuşuna basmak. Sadeliği ile öne çıkan yazılım bazen çökebiliyor.

    Etiketler: Android , VPN , Ücretsiz , En iyi
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