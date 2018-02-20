Android cihazlar için en iyi 5 VPN programı

TorGuard

Bu uygulama Android'de bulunan en iyi VPN uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 50'den fazla ülkede 3000'den fazla sunucusu bulunan TorGuard'ın tek eksi yanı olarak aylık ödeme sistemi gösterilebilir.

Opera Free VPN

Opera'nın içinde barındırdığı bu VPN uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulamanın tek eksi yanı ise diğerlerine göre biraz daha yavaş çalışması gösterilebilir.

Turbo VPN

Bu VPN uygulaması Android'de bulunan en hızlı VPN hizmetini sunduğunu iddaa ediyor. Bu iddiasının hakkını veren Turbo VPN, WiFi, LTE, 4G, 3G ve tüm mobil veri platformlarını destekliyor. Ayrıca uygulama ücretsiz olarak sunuluyor.

Free VPN

İsminden de anladığınız gibi ücretsiz olan bu uygulama, kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve üyelik için ise sizden hiçbir şey istemiyor.

SuperVPN

Oldukça basit bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanmak için tek yapmanız gereken açıp "bağlan" tuşuna basmak. Sadeliği ile öne çıkan yazılım bazen çökebiliyor.