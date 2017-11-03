Android 8 Oreo'dan ilk görüntüler yayınlandı!

Samsung, Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo beta'yı resmi olarak duyurmadı ancak test sürümünün yakında başlayacağına inanmanız için yeterli emare bulunuyor. Geçtiğimiz gün bir Reddit kullanıcısı, Galaxy S8 Android 8.0 beta'ya ait olduğunu iddia ettiği ekran görüntülerini paylaştı.





Bu sızıntı sayesinde Oreo güncellemesi ile birlikte Samsung Experience 9.0'ında geleceğini öğrenmiş olduk. Anlatılanlara göre yeni işletim sisteminin arayüzü bildiğimizden bile daha akıcı ve temiz bir tecrübe sunuyor. Ayrıca görünüşe bakılırsa Galaxy Note8'de bulunan yeni kamera kullanım arayüzü, Galaxy S8'e de geliyor.





Reddit kullanıcısı thesbros, pil ömrünün de Nougat'tan çok farklı olmadığını, aşağı yukarı aynı olduğunu bildirdi. Yeni arayüzde uygulama kısayollarına uzun basılı tuttuğunuzda ortaya çıkan yeni bir seçenekler menüsü var. Bildirim panelinin animasyonları da daha akıcı hale gelmiş, bunun dışında sadece bir kaç düzenleme değişikliği var. Nougat'tan farklı olarak Oreo bildirimleri susturma özelliğine sahip. İlk bakışa göre Samsung standart uygulamalarını değiştirmemiş gibi görünüyor. Yani Contacts, Dialer ve Email uygulamalarında bir yenilik yok.



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