Android 8 Oreo hangi HTC telefonlara geliyor?

Google tarafından henüz tanıtılan yeni işletim sistemi Android 8.0 Oreo, beraberinde çok sayıda özellik getirmesiyle birlikte son birkaç günün en çok konuşulan teknoloji konularından biri. Şimdi de yavaş yavaş yeni işletim sistemini alacak telefonlar belli olmaya başladı.

İlk olarak elbette Google'ın kendi Pixel ve Nexus akıllı telefonlarının alacağı Android 8.0 Oreo işletim sistemi, çok geçmeden diğer markalara da dağıtılmaya başlanacak. Bunların başında da HTC geliyor. HTC'nin kendi resmi twitter sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Android 8.0 Oreo alacak ilk HTC telefonlar; HTC U11, HTC U Ultra ve geçen yılın amirali HTC 10 olacak. HTC, bu 3 cihazla sınırlı kalmayacak, yeni işletim sistemini diğer cihazlarına da getirecek. Ancak bu cihazların hangileri olacağını daha sonra açıklayacak.

Android 8.0 Oreo'nun başka hangi HTC telefonlara geleceğini önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Elbette öte yandan HTC'nin, U11, U Ultra ve HTC 10'un yeni işletim sistemini alacağı tarihi de açıklaması bekleniyor. Bu arada One M9 sahiplerine, Android 8.0 Oreo'dan pek ümitli olmamalarının sızıntısını verebiliriz.