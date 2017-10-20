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    Android 8.1 Oreo ile gelen büyük sürpriz!

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    Android 8.1, sadece birkaç hafta uzağımızda. Yeni Oreo sürümü, özellikle donanım konusunda sürprizle gelebilir.

    Bir cihazın başarılı olması konusunda, donanımın veya yazılımın iyi olması yeterli değil; bu ikilinin birlikte çalışabilmesi önemli. Google, Android işletim sistemleriyle akılı telefon üreticilerine bu fırsatı veriyor, ancak konu kendisi olunca, elbette pazarda daha iyi bir oyuncu oluyor. Zira hem Pixel 2 ve Pixel 2 XL hem de Android platformu kendisinin olunca, bunun avantajını sonuna kadar kullanabiliyor. Bunun son örneğini ise, Android 8.1 güncellemesi ile göreceğiz.

    İlk olarak Pixel 2 ve Pixel 2 XL akıllı telefonların alacağı Android 8.1 Oreo güncellemesi, gelirken yazılım performansını arttıracak özellikleri olduğu kadar, telefonun gizli olan donanımlarını da aktive edecek nitelikleri getirecek. Google, Pixel ve Pixel 2 XL akıllı telefonlarına Pixel Visual Core isimli özel bir görüntü işlemci yerleştirmiş ve şimdi bu gizli işlemci, Android 8.1 ile hayata gözlerini açacak. Peki, Pixel Visual Core ile ne iş yapıyor?

    Pixel Visual Core, Google'ın kendi görüntü işlemcisi. Özel tasarlanmış olan bu işlemci, HDR fotoğraf yeteneklerini geliştirmek üzere kullanılıyor. HDR, yani yüksek dinamik aralıkta fotoğraf çekimini, tam 5 kata kadar hızlandırabilen Pixel Visual Core, ayrıca batarya tüketimine de olumlu katkıda bulunuyor.

    Android 8.1 Oreo'nun birkaç hafta içinde sunulması bekleniyor. Güncellemeyi ilk alan telefonlardan olacak olan Pixel 2 ve Pixel XL, Pixel Visual Core ile neler yapabilecek o zaman hep birlikte göreceğiz.

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    Etiketler: android oreo
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