Android 8.1 geliştirici önizleme sürümü yayında! Yeni neler var?

Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 – 2 XL ve Pixel C modellerini kapsayan geliştirici önizleme sürümü ile birlikte Pixel 2 modellerinde yer alan Pixel Visual Core görüntü sinyal işlemcisi aktif hale getiriliyor.

Google Pixel 2, Android 8.1 ile çok daha işlevsel olacak!

Bunun yanı sıra sisteme dahil edilen yeni API’ler sayesinde makine öğrenme teknolojileri için cihazların donanımsal hızlandırma imkanından yararlanması sağlanıyor.

Ayrıca, geliştiricilerin otomatik doldurma özelliği için sisteme kayıt edilen kredi kartı numaralarını maskelemelerine ve yalnızca son dört haneyi göstermesine izin veren seçenekler kullanıma sunuluyor.





Yeni WallpaperColors API’sı sayesinde geliştiricilerin duvar kağıdının renklerini yönetmesine izin verilirken, parmak izi yönetim uygulamasında tespit edilen hatalar gideriliyor.

Özetlemek gerekirse, önizleme sürümü ile birlikte bir önceki sürümde tespit edilen hataların giderildiğini ve özellikle Pixel 2 serisinin çok daha işlevsel bir hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Android Beta Programına dahil olan kullanıcıların akıllı telefonlarında doğrudan OTA aracılığıyla gelen güncellemeyi, Google’ın yayınladığı sistem imajlarını kullanarak yüklemekte mümkün.

shiftdelete'in haberine göre Google’ın Android 8.1 sürümü için belirlediği zaman çizelgesi oldukça kısa. Sadece iki önizleme sürümü yayınlanacak olan Android 8.1’in final sürümü, Aralık ayında veya 2018 Ocak’ta kullanıcılar ile buluşacak.