Android 8.0 ile birlikte telefonlarda ne değişecek?

Yeni seçeneklerden biri gözden kaçan mesajların gösterilmesi. Google artık sağ üstte ilgili uygulamanın sembolü ile bildirim gösterecek; Apple ve Samsung bu özelliği bir süredir sunuyordu ve okunmamış mesajların net sayısını da gösteriyor. Uygulamanın simgesine bir süre basılı tutmak bir mini pencerede ilgili ekranı açacak. Burada mesajın bir kısmını sunmakla birlikte kullanıcıya içeriğe özgü daha kapsamlı bir özellik silsilesi sunuluyor. Bu Apple’ın 3D Touch sistemine benziyor. Örneğin, ana ekran size direkt mail uygulamasını açma imkanı sunuyor, sekme açabiliyor, favorilere ulaşabiliyor veya navigasyonla adres bulabiliyorsunuz. Bu size ekranda ilgili gereçleri konumlandırma imkanı da sunuyor. Fakat, bu mesaj öngösterimi özelliğini fazla küçük olması nedeniyle pek de kullanılabilir bulmadık. Google bir ölçüye bu kadar bu içerik özelliklerini Android 7.1’de sunmuştu fakat Android Oreo bu seçenekleri artırmış.

Google hatırlatıcı özelliklerini de genişletmiş bildirim uyarılarını yana iterek saat ve ayar sembollerine ulaşabilirsiniz. Saati kullanarak alarmı beklemeye alabilirsiniz ve kısa bir süre sonra tekrar çalmasını sağlayabilirsiniz. Ayar çemberi ilgili uygulamada genel seçenekleri ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıca bu size bir gerece özgülenmiş tüm sinyalleri kapatma imkanı da sağlıyor. Daha da ötesinde, Android Oreo uygulama sınıfları için bildirim kanallarını da getirdi. Bu kanallardaki bildirim ayarlarını ayrı ayrı düzenleyebilir ve aynı sınıfa dahil ettiğiniz uygulamaların bire bir aynı biçimde davranmasını sağlayabilirsiniz. Bu kullanımı basitleştiriyor ve sinir bozucu bildirim derdini oldukça azaltıyor.

Google-Android sistemi 7. Sürümden beri çok pencereli bir modu kullanıcıya sunuyor. Android 8 bu özelliği pencere içinde pencere modu ile geliştiriyor, bu TV’lerdeki PiPözelliğine benziyor (Android TV vs.). Bu beta 3 versiyonu YouTube’da PiP modunu basitçe açmayı mümkün kılmış. (Chrome tarayıcısı ile YouTube’a girilmeli >>Masaüstü sitesi iste< üç="" noktalı="" menüden="" seçilmeli="" tam="" ekran="" moduna="" geçilip="" ana="" ekran="" tuşuna="" basılmalı.)="" sistem="" ardından="" tüm="" diğer="" içeriğin="" üzerinde="" yer="" alan="" küçük="" ve="" yeri="" değiştirilebilen="" bir="" pencere="" oluşturacaktır.="" eper="" buna="" bir="" kere="" dokunursanız,="" sistem="" bunu="" büyütecek="" ve="" kontrol="" sekmelerini="" gösterecektir.="" fakat,="" bu="" minik="" pencerede="" pek="" de="" bir="" şey="" izlemek="" mümkün="" olmuyor.="" fakat,="" bu="" özellikle="" skype="" ve="" benzeri="" video="" görüşme="" uygulamaları="" esnasında="" bir="" şeylere="" bakmak="" için="" kullanışlı="">

Daha hızlı güncellemeler, daha uzun pil kullanım ömrü

Fakat en önemli değişiklerden biri biraz daha içeride yapılmış: Google güncellemeleri çok daha hızlı sunmak istiyor ve üçüncü şahıslara ait cihazları da korumak istiyor. ‘Project Treble’ adlın kontekstin içersinde, Google Android’in çerçevesini düşük seviye yazılımdan Örneğin sürücülerden, ayırıyor, bu sayede sistemle ilgili değişikliklerde güncelleme özgürlüğü sağlanmış oluyor. Bu belki Google’un güncelleme sorununu çözmez ama oldukça azaltır. Sonuçta sistem sürücüleri daha sık kritik güvenlik açıkları sunabiliyor. Üçüncü şahıs üreticileri bu anlamda yükümlülükleri devam edecek. Daha da ötesinde, Google’ın Project Vital’i Android’in güvenliği ve enerji düzenleme sistemlerini geliştirmek istiyor ve pili aşırı hızlı bitiren hususlara savaş açıyor. Sistem artık WLAN arama ve konum gibi arka plan uygulamalarını aşırı titiz biçimde perdeliyor ve önemli senkronizasyon işlemleri için yeni bir arayüz mevcut. Çok hoşumuza giden bir seçenek ise sadece sistemdeki belli gereçlerin bilinmeye kaynaklardan yükleme yapmasına izin verilmesi. Örneğin, bu özellik kullanıcıya üçüncü kişilere ait açık kaynaklardan, örneğin F-Droid’den, güvenli biçimde indirme yapmasına imkan sağlıyor, onu tehlikelerden koruyor.

Yeni özellikler listesi burada bitmiyor. Yeni emojilerin yanında, Google sistem ayarlayıcı adlı bir gereç sunmuş; fakat bunun kapasitesi her beta sürümünde ciddi farklılıklar gösteriyor. Eğer isterseniz, WLAN çiğini yakından daha önce bağlanılan bir ağ yakındayken devreye sokma özelliğini açabilirsiniz. Müzik düşkünleri AptX ve AptX-Ha Bluetooth ses kodekleri için desteği seveceklerdir, bu CD kalitesinde ses demek. Daha da ötesinde Android Oreo yeni program arayüzleri sunuyor (API) – örneğin hızlı yazma için bir API – bu özellikle şifre yöneticilerinin işini oldukça kolaylaştıracak. Sistem ayrıca SMS doğrulama için bir arayüz de sunmuş. Ve sistemde işaretlenmiş yazılarda oldukça kullanışlı bir algılama özelliğine sahip: Eğer bir telefon numarasını veya adresi seçerseniz, Sistem size bu içerikle ilgili uygulamalar için doğru tavsiyelerde bulunuyor.

Android Oreo, yakında desteklenen telefonlarda

Sonuçta, Android O’nun beta sürümü – şu an en son Pixel modelleri ile Nexus 5X ve 6P telefonlarını için kullanabilir – oldukça istikrarlı. Fakat, bunu iş için kullandığınız sistemlerde denemeyin. Yeni özellikleri sevsek de, bazıları biraz savsak ve akıllı telefon ekranı için oldukça küçük. 2018 başında, tüm büyük telefon üreticileri Android 8’i ilk piyasaya çıkışlarından sonra 18 ila 24 aylık destek süresi kalan cihazlar için kullanıcılara sunacak. Alışıldığı gibi birçok orta sınıf model ve eski amiral gemilerine bu sürüm desteği sunulmayacak. Sonuçta, Google’ın Android akıllı telefonların Windows PC’ler kadar rahat güncellenebilmesi için çok çalışması gerek. İlk yapmaları gereken işletim sisteminin adını önceden açıklamak.