MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Android 8.0 Oreo'da internet kotasını tüketen sorun

    Android 8.0 Oreo'da internet kotasını tüketen sorun

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 08:11 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 08:11

    Android 8.0 Oreo'da ortaya çıkan bu garip sorun, mobil verilerinizin tükenip gitmesine neden olabilir!

    Android Oreo'da ortaya çıkan bir bug, telefonun Wi-Fi'a bağlıyken bile mobil veriyi tüketmesine neden olabiliyor.

    Sorun yeni keşfedilse de Google, durumun farkında ve sorunu ortadan kaldıracak bir yama hazırlıyor. Sorunun geliştirici seçeneklerindeki bir ayardan kaynaklandığı söyleniyor. Test için etkinleştirilen "mobil veri her zaman etkin" seçeneğinin final Oreo yapısında, Google'ın hatası ile açık kaldığı anlaşılıyor. Sorunu kendiniz gidermek isterseniz, bu ayarı kapatmanız yeterli.

    chip.com.tr'nin haberine göre Android güncellemelerinin telefonlara ulaşması çok uzun sürdüğünden bu sorun çok fazla kişiyi etkilemeyecek. Etkilenenler ise veri tüketimini gördüklerinde küçük bir şok yaşayabilirler.

    Etiketler: android 8.0 , android 8.0 oreo , android , android o , işletim sistemi , google
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri