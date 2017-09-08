Android 8.0 Oreo'da internet kotasını tüketen sorun

Android Oreo'da ortaya çıkan bir bug, telefonun Wi-Fi'a bağlıyken bile mobil veriyi tüketmesine neden olabiliyor.

Sorun yeni keşfedilse de Google, durumun farkında ve sorunu ortadan kaldıracak bir yama hazırlıyor. Sorunun geliştirici seçeneklerindeki bir ayardan kaynaklandığı söyleniyor. Test için etkinleştirilen "mobil veri her zaman etkin" seçeneğinin final Oreo yapısında, Google'ın hatası ile açık kaldığı anlaşılıyor. Sorunu kendiniz gidermek isterseniz, bu ayarı kapatmanız yeterli.

chip.com.tr'nin haberine göre Android güncellemelerinin telefonlara ulaşması çok uzun sürdüğünden bu sorun çok fazla kişiyi etkilemeyecek. Etkilenenler ise veri tüketimini gördüklerinde küçük bir şok yaşayabilirler.