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    Haberler >Teknoloji>Android 8.0 Oreo HTC U11’e geliyor

    Android 8.0 Oreo HTC U11’e geliyor

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 11:40 | Son Güncelleme:

    HTC, amiral telefonu HTC U11 için Android Oreo güncellemesini Kasım ayı içersinde kullanıcıların yükleyebileceklerini duyurdu.

    Google tarafından sunulan yeni işletim sistemi Android 8.0 Oreo Ağustos ayında yayınlanmıştı. HTC tarafından yapılan açıklamada Android 8.0 Oreo güncellemesini ilk olarak HTC U11'in alacağını açıkladı. Güncellemenin ne zaman dağıtılacağına dair kesin bir bilgi verilmese de kasım ayının sonuna kadar kullanıcılara sunması bekleniyor.Android 8.0 Oreo HTC U11’e geliyor

    Bu süreç içerisinde 2 Kasım'da HTC tarafından düzenlenen etkinlikte yeni telefonu HTC U11+ modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. HTC U11+’in direkt olarak Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile satışa sunulması bekleniyor.

    Etiketler: HTC U11 android oreo
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