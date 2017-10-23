Android 8.0 Oreo HTC U11’e geliyor

Google tarafından sunulan yeni işletim sistemi Android 8.0 Oreo Ağustos ayında yayınlanmıştı. HTC tarafından yapılan açıklamada Android 8.0 Oreo güncellemesini ilk olarak HTC U11'in alacağını açıkladı. Güncellemenin ne zaman dağıtılacağına dair kesin bir bilgi verilmese de kasım ayının sonuna kadar kullanıcılara sunması bekleniyor.

Bu süreç içerisinde 2 Kasım'da HTC tarafından düzenlenen etkinlikte yeni telefonu HTC U11+ modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. HTC U11+’in direkt olarak Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile satışa sunulması bekleniyor.