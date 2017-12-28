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    Andrea Doria şikâyeti

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    28.12.2017 - 09:24 | Son Güncelleme:

    Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), Andrea Doria Koyu’na yapılacak olan kadınlar plajı projesinin durdurulması için Finike Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. TORAÇDER Başkanı Ali Fahrettin Çağlayan, “Koy ve çevresinin tüm güzelliği ve doğal değerleri yok ediliyor” dedi.

    Andrea Doria şikâyetiAntalya’nın Finike İlçesi’nde, merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Andrea Doria Koyu’na yapılacak olan kadınlar plajı projesi yargıya taşındı. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER), Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak projeyle ilgili kamu davası açılmasını talep etti.

    5 SAYFALIK BAŞVURU

    Finike Başsavcılığı’na sunulan 5 sayfalık başvuruda; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin Kıyı ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğu savunulurken, suçlamalar arasında görevi kötüye kullanma iddiası da yer aldı.

    YAŞAM VE TARİH ALANI

    Başvuruda; koyun çevresel özelliklerine vurgu yapılarak şöyle dendi: Andrea Doria Koyu’nda sualtı tarihi eserlerin bulunduğu, caretta caretta kaplumbağalar başta olmak üzere birçok ender deniz canlısının yaşadığı ender tabiat harikalarımızdan birisidir.”

    ‘İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR’

    “Akıl, mantık ve estetikle bağdaşmayan sözde yatırım faaliyetlerine başlayarak, koy ve çevresinin tüm güzelliği ve doğal değerleri yok edilmeye başlanmış olup, koy ve etrafında ki yarımada üzerinde iş makinaları aracılığıyla çalışmalar ile yıkım tüm hızı ile sürmektedir.”

    ‘ÇED BELGESİ ŞART’ 

    Andre Dorya Koyu ve etrafındaki yarımadanın 1’inci derece sit alanı olduğunun vurgulayan TORAÇDER Başkanı Ali Fahrettin Çağlayan, “Bu koy üzerindeki her türlü değişiklik için ilgili bakanlıklardan izin ve Çevresel Etki Değerlendirme yönetmeliği gereği ÇED belgesi alınması gerekiyor” dedi.

    Etiketler: Savcılık , Şikayet
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