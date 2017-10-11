Anayasaya uygun bir çözüm bulunmalı

MERKEL, Redaktionsnetzwerk Deutschland’a verdiği röportajda, İspanya’da her türlü gerilimin artmasından kaçınılması çağrısında bulundu. İspanya’da ciddi bir ihtilafın yaşandığına işaret eden Merkel, “Diyaloğun başlamasını ve İspanya Anayasası’na uygun çözümler bulunmasını ümit ediyorum” dedi.

Katalonya Özerk Bölgesi’nde 1 Ekim’de yasa dışı bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

İspanya hükümeti Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık planlarına sert tepki göstermiş, İspanya Anayasa Mahkemesi de referandumu yasa dışı ilan etmişti.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya yerel meclisinde dün yaptığı konuşmada, 1 Ekim’deki referandum sonucuna göre Katalonya’nın bağımsızlığı hak ettiğini ancak İspanya hükümeti ile diyalog kapısını açmak için bağımsızlık ilanı sürecini şimdilik askıya aldığını açıklamıştı.