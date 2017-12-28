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    Anaokulunun çatısı çöktü: 4 öğrenci yaralı

    DHA-İHA
    28.12.2017 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Mersin Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli mahallesinde bulunan bir anaokulunun çatı sıvası çöktü. İlk bilgilere göre 5 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çeşmeli Anaokulu'nda öğrencilerin ders yaptığı sırada bir sınıfın tavanında birden çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çökme sırasında yaralanan öğrencilerden 2'si Erdemli, 2'si ise Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.
    Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sınıfta az sayıda öğrencinin bulunması olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Tavandan düşen büyük parça şans eseri çocukların ağır yaralanacağı yerlere gelmezken, 4 çocuk hafif yaralı şekilde olayı atlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü'de olayın hemen ardından okula gelerek, incelemelerde bulundu.

    Olay yerindeki bir vatandaş, tavanın büyük ihtimalle nemden kaynaklı olarak düştüğünü belirterek, "Yeni sıva yapılmıştı. Sıvada yağmurdan dolayı nem kapınca çökme yaptı. Parçalar dökülmüş" dedi. Jandarma ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Anaokulunun çatısı çöktü: 4 öğrenci yaralı

    Etiketler: çatı , çatı çöktü
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