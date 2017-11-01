Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Anaokulunda skandal

    Anaokulunda skandal

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 07:32 | Son Güncelleme:

    Hatay’daki Karaağaç Anaokulu’nda velilerin iddiasına göre tuvaleti kirleten öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırları ve popoları temizlik görevlileri tarafından kontrol edildi.

    İddiaya göre olayın duyulmasının ardından bir grup veli, okul müdürüyle görüştü, ancak okul müdürü uygulama normalmiş gibi bir yaklaşım sergiledi. Bunun üzerine bazı veliler BİMER’e şikâyette bulundu. Pazartesi günü de çocuklarını okula göndermeyen veliler, okul yönetimiyle görüşmek üzere okul bahçesinde toplandı.

    Gelişmeler üzerine okula giden Arsuz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, okul yönetimiyle görüşme yaptıktan sonra velilere bilgi vererek konunun incelendiğini, müfettiş incelemesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Veliler ise çocuklarının kaygı ve korkuya yol açan bir uygulamayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

    Bu durumun normal görülemeyeceğini ifade eden veliler, tuvaleti temiz bırakmayan bir erkek öğrencinin suçlu arar gibi arandığını ve teşhir edildiğini belirtti.

    Öğrenci velilerinin okulda toplanacağı bilgisi üzerine Arsuz Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip okul bahçesinde veliler okuldan ayrılana kadar önlem aldı. (Cumhuriyet)

    Etiketler: anaokulu , skandal , tekirdağ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri