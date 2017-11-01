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    Anaokulunda iç çamaşırı kontrolüne soruşturma

    Ufuk AKTUĞ/ARSUZ, (DHA)
    01.11.2017 - 13:49 | Son Güncelleme:

    HATAY’daki Karaağaç Anaokulu’nda velilerin, tuvaleti kirlettiği belirtilen öğrencinin bulunması için 5 yaşındaki erkek öğrencilerin iç çamaşırlarının temizlik görevlilerince kontrol edildiği iddiası ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

    Arsuz ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıKaraağaç Anaokulu’nda, iddiaya göre, 12 Ekim günü tuvaleti temiz kullanmadığı ileri sürülen öğrencinin belirlenmesiiçin sınıftan alınan 5 yaşındaki erkek öğrenciler, tuvalete götürüldü. Burada okul idarecisive kadın temizlik görevlisi, öğrencilerin iç çamaşırlarını kontrol etti. Olayın sonraki günlerde, veliler tarafından duyulması üzerine çocukların aileleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidip, şikayetçi oldu.

    Geçen pazartesi günüçocuklarını anaokuluna göndermeyen veliler, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) de durumu bildirdi.

    İddialar üzerine okula gelerek, velilerle konuşan Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Dönmez, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

    Soruşturma başlatıldığının öğrenilmesininardından veliler, çocuklarını okula göndermeye başladı.

     

    Etiketler: hatay , kırkağaç
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