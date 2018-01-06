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    Anaokuluna Kuran kursu

    Gülseven ÖZKAN
    06.01.2018 - 00:59 | Son Güncelleme:

    MALATYA’da anaokulu ve anasınıfı öğrencileri için Kuran kursları, cami gezileri ve değerler eğitiminin de yer aldığı ‘Okul Öncesi Eğitim Protokolü’nün yapıldığı ortaya çıktı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında gerçekleştirilen işbirliğine göre, kentte okul öncesi eğitim alan 4-6 yaş grubu öğrencilere din ve değerler eğitimi verilecek.

    Eğitimler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müfredatına uygun yapılacak. Bu kapsamda çocuklar için okulun eğitimlerini aksatmayacak şekilde haftada 6 saatlik Kuran kursları açılacak ayrıca cami gezileri düzenlenecek. Eğitimler ve denetimler imam hatip lisesi, lisans ve ön lisans mezunu müftülük personeli tarafından yürütülecek.

    Kuran eğitimine katılan öğrenciler, kazanımları doğrultusunda okul müdürlüğünce ödüllendirilecek. Okullara gönderilen yazıda amaç, “çocukların manevi ve kültürel gelişimlerini sağlamak” olarak açıklandı.

    Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Velilerin yazılı onayı, talebi ve belli bir sayı olması durumda böyle bir etkinlik olacak. Kuran da olabilir, değer eğitimi de olabilir. Öğretmenlerimizin gözetiminde düzenlenecek. Biz, bu eğitimi çocuklarına aldıran velilerin bir talebi olması durumunda nasıl hareket edeceğimize yönelik bir protokol imzaladık” dedi. 

    Etiketler: anaokulu , Kuran kursu , gazetehaberleri
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