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    Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 21:36 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 21:36

    Rusya'da Vitoria Demeshkina isimli anasınıfı öğretmeni aşırı çekici olduğunu gerekçesiyle işten kovuldu.

    Rusya’da bir veli tesadüfen öğretmen Vitoria Demeshkina’nin sosyal medya hesabı ile karşılaştı. Öğretmenin fotoğraflarını gören veli, durumu “öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığını düşünerek” okul yönetimine bildirdi.


    Anaokulu öğretmeni çok çekici olduğu için işten atıldı

    “ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLENİR”

    Olayın duyulması üzerine diğer öğrenci velileri de öğretmenin yaptıklarının yanlış olduğunu ve öğrencileri olumsuz yolda etkileyeceklerini söyleyerek öğretmene tepki gösterdiler.

    Anaokulu öğretmeni çok çekici olduğu için işten atıldı

    MÜDÜR FOTOĞRAFLARINI SİL DEDİ

    Açılan soruşturma sonrası okul yönetimi, fotoğrafların “uygun olmadığını” belirterek öğretmene fotoğrafları silmesini söyledi.

    Öğretmen, fotoğrafların sadece hayatındaki bazı anları gösterdiğini ve herhangi bir şey çağrıştırmadığını söyleyerek silmeyi kabul etmedi.

    Anaokulu öğretmeni çok çekici olduğu için işten atıldı

    Bunun üzerine okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi.

    Etiketler: Vitoria Demeshkina , rusya , anaokulu öğretmeni
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