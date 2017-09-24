Anaokulu öğretmeni 'çok çekici' olduğu için işten atıldı

Rusya’da bir veli tesadüfen öğretmen Vitoria Demeshkina’nin sosyal medya hesabı ile karşılaştı. Öğretmenin fotoğraflarını gören veli, durumu “öğretmenin giyim ve yüz ifadesinin cinselliği çağrıştırdığını düşünerek” okul yönetimine bildirdi.









“ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLENİR”

Olayın duyulması üzerine diğer öğrenci velileri de öğretmenin yaptıklarının yanlış olduğunu ve öğrencileri olumsuz yolda etkileyeceklerini söyleyerek öğretmene tepki gösterdiler.

MÜDÜR FOTOĞRAFLARINI SİL DEDİ

Açılan soruşturma sonrası okul yönetimi, fotoğrafların “uygun olmadığını” belirterek öğretmene fotoğrafları silmesini söyledi.

Öğretmen, fotoğrafların sadece hayatındaki bazı anları gösterdiğini ve herhangi bir şey çağrıştırmadığını söyleyerek silmeyi kabul etmedi.

Bunun üzerine okul yönetimi öğretmenin maaşını keserek işine son verdi.