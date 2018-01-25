Anamur Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

15 yıldır Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Aziz Dağıstan’ın emekli olamasının ardından yerine ilçede uzun süredir şube müdürü olarak görev yapan İlyas Mercan atandı.

Önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağıstan'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Mercan, "Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aziz Dağıstan'ın tecrübelerinden istifade edeceğiz. Ben bu görevin ekip çalışması olduğuna inananlardanım. İlçemizde çok değerli okul müdürleri, idareciler ve öğretmenlerimiz bu bayrağı zirveye taşıyacağına inanıyorum. Anamur, eğitim ve öğretim kalitesiyle ilimizde hep ön sırada yer aldı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ben bu görevin ülkemize, milletimize ilimize ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.