'Anahtar' PM kapısını açmadı

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda, partiyi 2019’da yapılacak üç seçime hazırlayacak kadrolar belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, partinin ekonomistlerinden Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak gibi isimleri Parti Meclisi’ne (PM) taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı anahtar listeyi 10 kişi delerken, kadın ve gençlik kotasının uygulanmasıyla bu sayı 7’ye düştü. Kota nedeniyle oyları eşit olan İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz arasında kura çekilmesi gündeme geldi.

AKSÜNGER LİSTEYİ DELDİ

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer verdiği MYK üyelerinden Haluk Koç 692 ile en fazla oyu alırken, Seyit Torun 583, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Çetin Osman Budak 513, Öztürk Yılmaz 478, Bülent Tezcan 439 ve Tekin Bingöl 425 oy alarak yeniden PM’ye seçildi. Lale Karabıyık ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) listesinden birinci olarak PM’ye girerken, Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer vermediği MYK üyesi Erdal Aksünger 373 oy alarak listeyi deldi. MYK üyelerine yönelik tepki kendisini PM listesinde de gösterdi. Koç ve Torun dışındaki MYK üyeleri ilk 10’a giremedi. BYKP üyeleri ile birlikte 60 kişilik PM’de 29 isim değişti.

ANAHTAR LİSTE DELİNDİ

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, eski milletvekilleri Erdal Aksünger, İlhan Cihaner, eski milletvekili İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı anahtar listeyi delerek ilk 52 kişi arasında yer aldı. Ancak ilk 52 kişi arasında yer almayan Gökçe Gökçen, Erbil Aydınlık ve Fatma Güner gençlik kotasından PM’ye girince Cihaner ve Sarı PM dışı kaldı.

KURA ÇEKİLECEK

En yüksek oy alanlar arasında 49 ve 50’nci sırasında iki kadın bulunduğu için listenin 46 ve 47’nci sırasında yer alan İstanbul Milletvekili Erdem ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz arasında hangisinin üyeliğinin düşeceğine kurayla karar verilecek. Oy sayıları 359 olan üyelerden birinin feragat etmesiyle de PM’ye girecek isim belli olabilecek.

CHP çatısı altında siyaset yapmaya başladığı andan itibaren sürekli PM’de yer alan İstanbul Milletvekili

Sezgin Tanrıkulu ilk kez Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer almasına rağmen PM’ye giremedi. Anahtar listede bulunan Mehmet Bekaroğlu, Ekrem Kerem Oktay ve Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik dahil 7 isim de kurultayda PM dışında kaldı.

HAMZAÇEBİ PM’DE

TBMM’de bir dönem Meclis Başkanvekilliği görevini sürdürdükten sonra, ikinci dönem girdiği yarışta koltuğu Yaşar Tüzün’e kaptıran Hamzaçebi, 485 oy alarak 21’inci sıradan PM’ye girdi. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alan ve geçmişte MYK’da görev yapan Faik Öztrak, Erdoğan Toprak seçilirken Gökhan Günaydın ise listeyi delerek PM’ye girmeyi başardı.

VİTRİNDE İKİ GENÇ HUKUKÇU

CHP, vitrininde yeni gençlere de yer verdi. Gençlik kotasında PM’ye 384 oyla giren Gamze Pamuk Ateşli, Bursa Barosu’na kayıtlı avukat. Ateşli, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gökçe Gökçen ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. Gökçen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fatültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Erbil Aydınlık ise Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık’ın kızı. Gençlik kotasından Hatay’dan Gülçin Timur ile Mersin’den Fatma Güner de PM’ye girdi.

İŞTE YENİ PARTİ MECLİSİ

Kesinleşmeyen PM listesi şöyle: Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Yıldırım Kaya, Ali Haydar Hakverdi, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç, Seyit Torun, Mehmet Ali Çelebi, Hakkı Suha Okay, Oğuz Kaan Salıcı, Yaşar Seyman, Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Aykut Erdoğdu, Emre Çam, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Akif Hamzaçebi, Öztürk Yılmaz, Sera Kadıgil, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Turan Hançerli, Necati Yılmaz, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Yavuz Karan, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Emine Gülizar Emecan, Haydar Akar, Ayça Taşkent, Gamze Akkuş İlgezdi, Pınar Uzun, Haluk Pekşen, Bülent Kuşoğlu, Gamze Pamuk Ateşli, Ali Şeker, Gökhan Zeybek, Erdal Aksünger, Erdoğan Toprak, Gaye Usluer, Gül Çiftçi, Ünal Çeviköz veya Eren Erdem, Semra Dinçer, Gülçin Timur, Gökçe Gökçen, Erbil Aydınlık, Fatma Güner.

BYKP’YE SEÇİLEN İSİMLER

BYKP listesinden PM üyeliğine seçilen isimler: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Doç. Dr. Yunus Emre, Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel.

DİSİPLİN ONLARA EMANET

YDK üyeleri: Uğur Bayraktutan, Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Banu Gençkan, Gonca Yelda Orhan.

PM’DE İNCE ETKİSİ

Kılıçdaroğlu’nun karşısında 447 oy alan Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin etkisi PM listesinde de gözlendi. İnce’nin anahtar listesinde yer alan Tuncay Özkan ve Necati Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek PM’ye girmeye hak kazandı.

KOTALAR DOLDU

Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer verdiği partinin genç yüzlerinden Pınar Uzun, Gamze Pamuk Ateşli, Erbil Aydınlık, Fatma Güner, Gülçin Timur, Gökçe Gökçen PM’nin genç kadın yüzleri oldu. Gençlik kotasına ayrılan 6 koltuk ile kadın kotasına ayrılan 20 koltuk tamamlandı.

KHK MAĞDURU PM’DE

686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın 743 oy alarak Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) PM’ye girdi.

BARİYER İTİRAZI

KURULTAYDA oy sayımı öncesinde tartışma çıktı. Sandıkların önündeki bariyerlerin kaldırılmasını isteyen partililer CHP’li yöneticilerle tartıştı. Büyüyen tartışmalara CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan müdahale etti.