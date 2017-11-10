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    ‘Anadolu'ya Yolculuk Sergileri’ İstanbul’da...

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

    Ressam Kamer Batıoğlu'nun 2011 yılından bu yana sürdürdüğü, bugüne kadar Konya, Çorum, Ordu, Batman, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerimizde sergilenen ‘Anadolu'ya Yolculuk Sergileri’ isimli projesi Trump Alışveriş Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

    ‘Anadolu’ya Yolculuk Sergileri’ projesinde Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelerde dekan, anabilim dalı başkanı ve öğretim görevlisi olarak görev yapan 24 akademisyenin yanı sıra İbrahim Balaban, Remzi İren, Zeki Serbest, Ara Güler, İbrahim Zaman gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü yine Kamer Batıoğlu’nun üstlendiği sergi, Anadolu’dan yola çıkmış, sanatın merkezi olan büyük şehirlerimizde yol almış ama asla doğduğu toprakları unutmamış olan sanatçıların, doğdukları topraklarla ve o topraklarda bıraktıkları insanlarla ‘buluşma’ yolculuğunu ifade etmeyi amaçlıyor. Sergide 54 ressam ve 13 fotoğraf sanatçısının 100 den fazla eseri yer alıyor.
    9 Kasım’da Trump Art Gallery’de açılışı yapılan ‘Anadolu'ya Yolculuk Sergileri’, 5 Aralık’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

     

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