Anadolu’daki çocuklar için yeni proje: Anadolu’ya Bilim Göçü

Anadolu’da yaşayan çocuklara bilimi sevdirmek ve çeşitli çalışmalar yapmalarını sağlamak için yeni bir proje başlatıldı. Young Guru Academy’nin (YGA), başlattığı sosyal kalkınma projesi Anadolu’ya Bilim Göçü, Yapı Kredi desteğiyle Sevgi Evleri’ndeki çocuklara ulaşacak. Mardin’in Savur ilçesinde doğan ve kalabalık bir evde yetişen Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın hikayesinden ilham alınarak geliştirilen proje ile yeni Aziz Sancarların keşfedilmesi planlanıyor.

SEKİZ İLDE BAŞLATILIYOR

2017 - 2018 öğretim yılı boyunca Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Kayseri olmak üzere sekiz ilde gerçekleştirilecek ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesinde Sevgi Evleri’ndeki 1.000’den fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında 50 bin başvuru arasından özenle seçilen YGA gönüllüleri ve Yapı Kredi çalışanları, Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla bilim seansları gerçekleştirecek.

TÜM TÜRKİYE’YE YAYILMASI PLANLANIYOR

Bilim seanslarında karmaşık görünen teknolojilerin özünde ne kadar anlaşılabilir olduğunu gösteren deneyler ve projeler yapılacak. Çocuklar “Elleme bozarsın, dokunma çarpılırsın” laflarını duymadan, mıknatıs yardımıyla kolayca birleşen elektronik modüllerle kendi devrelerini kurabilecek, otonom araba, oda alarmı, okuma ışığı gibi somut projeler geliştirecek. Bilim seanslarında aynı zamanda özgüven, zihinsel merak, berrak zihin ve gelişime açık olmak gibi kavramlar üzerinde de konuşulacak. Bilim seanslarına katılan öğrencilerden seçilenlerin gelişimi YGA yaz kampları ve YGA mezunlarının mentorluğu ile üniversiteye kadar takip edilecek. Üniversite aşamasına gelen çocuklar birer YGA gönüllüsü olarak yeni öğrencilerin yetişmesinde sorumluluk alacak. Projenin önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye’yi kapsaması planlanıyor.

İNSANIN YAKITI UMUTTUR



Projeyle ilgili konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için herkese önemli sorumluluklar ve ödevler düştüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Bilimi gençlere erken yaşta sevdirmemiz ve eğitimin niteliğini toplumun tüm kesimleri için yükseltmemiz gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki, çağın gelişmelerini geriden takip etmenin faturası hem ülkelerin ekonomisi hem toplumsal gelişim üzerinde çok ağır oluyor. Dördüncü sanayi devrimi trenini kaçırma lüksümüz yok. Gerçekçi hedefler, doğru bir planlama ve bu çağın gereklerini kapsayan nitelikli bir eğitim sistemi ile ülkemiz de gençliğimiz de bu treni yakalayacak güce sahip ve bunu hak ediyor. Onlara sahip çıkmak; onları cesaretlendirmek, içlerindeki merak ve sevgiyi canlı tutmak hepimizin sorumluluğu. Yeter ki enerjimizi ve zamanımızı boşa harcamayalım. Bizim çocuklarımızın diğer ülkelerde yaşayanlara göre potansiyel anlamında hiçbir eksiği yok. Ancak tabii ki kaliteli bilimi daha fazla sevmeye, anlamaya, teşvik edilmeye ve hayal etmeye ihtiyaçları var. En önemlisi de onlara geleceğe dair umut verecek rol modellere ihtiyaçları var. İnsanın yakıtı umuttur. Anadolu’ya Bilim Göçü projesi de ülkemizin geleceği için umut tohumları atmayı hedefliyor. Bu projeyle Yapı Kredi’nin YGA ortaklığı en heyecanlı dönemine giriyor. Adım adım büyümesini hayal ettiğimiz bu projenin, fırsat eşitsizliği nedeniyle yeterince nitelikli eğitim göremeyen çocuklarımıza, bilimi tanıtıp sevdirme yönünde bir katkı sağlayacağını umuyoruz.”

AZİZ SANCARLAR YETİŞECEK



YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise, “YGA’nın amacı özgürce sorgulayan, özgün projeler üreten, özgüvenli gençler yetiştirmek. Her sene 6 aşamalı bir sürecin sonunda 50 bin başvuru arasından 50 YGA’lı seçiyoruz. Sevgi Evleri’ndeki devlet koruması altındaki çocuklarımıza bu özenle seçilen üniversiteliler rol model olacaklar. YGA’lılar, deney ve oyunu birleştirerek çocuklara bilimi sevdirecek, onların da hayallerini büyütecekler. Geleceğin Aziz Sancarları Sevgi Evleri’nden çıkacak” dedi.