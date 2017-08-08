Anadolu’nun ‘Yaman’ı

Ümraniye Yamanevler’de 11 blokta 1672 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünite yer alacak. Avrupa Konutları Yamanevler, 484 bin TL’den başlayan fiyatlarla ön satışa sunuldu. Proje bölgedeki sanayi alanının dönüşümüyle birlikte yüzde 1 KDV avantajına da sahip. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

DUBAİ’DE TANITACAK

Anadolu yakasındaki ilk projelerinin Alemdağ Caddesi üzerinde konumlandığını belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “1.2 milyar TL yatırımla bölgenin dönüşümü noktasında sembol niteliğinde bir projeye imza atıyoruz. Eylül ayında Dubai’de Cityscape gayrimenkul fuarında lansmanını yapacağımız projemizde ön satış dönemini başlattık. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Proje alanımızın bulunduğu bölge İstanbul Finans Merkezi’nin yanı sıra AVM’ler, çarşılar, bankalar, üniversitelerle çevrili yüksek yatırım değerine sahip bir bölge” dedi. Ön talep döneminde 158 daire için sözleşmeler imzaladıklarını belirten Çetinsaya, çeşitli bütçeler için ödeme seçenekleri de oluşturduklarını söyledi. Çetinsaya, “Yüzde 30’u peşin ödenmesi durumunda 36 aya kadar senet imkanı sunuyoruz. Ayrıca peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz” dedi.