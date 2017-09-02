Anadolu'nun çalıkuşları



ÖNCE SEVGİYİ ÖĞRENSİNLER GERİSİ GELİR

HERKES yaz tatilini sosyal medyada deniz, kum, güneş fotoğraflarıyla paylaşırken 27 yaşındaki Hande Safinaz Kurnaz tüm yazı gönüllü olarak birinci sınıfa başlayacak öğrencilere kurs vererek geçirdi. Çorum’un Ortaköy ilçesinin Aşdağul beldesinde 2012’den beri görev yapan anaokulu öğretmeni Kurnaz, ilk günlerini “Çok gönüllü gitmemiştim, aile zoruyla gittim biraz. Ben gittiğimde çok kötü bir sınıftı. Halı, oyuncak gibi neredeyse hiçbir şey yoktu. Bir şeyler yapmaya çalıştım” diyerek anlatıyor.

Durumu iyi olan velilerin de desteğiyle sınıfı baştan yaratıyor. Her şeyin sevgiyle başladığını biliyor Kurnaz, çocukların öğretmeni sevdiği zaman okula da derse de hevesle geldiğini söylüyor. “Sevgisiz hiçbir şeyi öğretemiyorsunuz” diyor. Kuralları da önemsediğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Ancak çok kuralcı olsam çocukları okuldan soğuturum. Daha çok sevgiye önem veriyorum. Birbirlerini sevmelerini istiyorum. Şu an insanlar bunu unuttu. Çocuklara sevgi aşıladığınızda onları değiştirebiliyorsunuz.” (handesafinazkurnaz@hotmail.com)

Hande öğretmen denize gitme şansı az olan çocukları için duvarlara denizin serinliğini işliyor. Balıkların yolculuğunu çiziyor. Onların seviyelerine göre etkinlikler hazırlıyor. Mısır patlatıp film izliyorlar mesela, kurabiye yapıyorlar. Çocukları onu çok seviyor.

BEYAZ BAYRAK TAMAM SIRADA KÜTÜPHANE VAR

Â BİTLİS Mutki Koyunlu Köyü’ndeki Koyunlu Ortaokulu’na geçen yıl atanan müzik öğretmeni Özge Çevik, müzik odası için çabalıyor. Okula daha önce kütüphane kazandıran Çevik, “Bu yıl tayin olan Hatice Çeliktürk ve tanıdıkları vasıtasıyla öğrencilere melodika ve ses sistemini getirdik. Çok yetenekli çocuklar var. Bazılarını güzel sanatlar lisesine hazırlamak istedim, bağlamaya, ritim aletlerine ihtiyaçları var” diyor. 94 öğrencinin eğitim aldığı ilkokulun müdürü Sedat Budak ve yedi öğretmen de aynı hedefler için uğraşıyor.

Eğitimciler kendi çabalarıyla okula hijyene sahip olduğunu gösteren beyaz bayrak kazandırmışlar. Çocuklara mont, ayakkabı, atkı, bere temin edip 1000 kitap toplamışlar. Şimdi kütüphane kurmak için raf, sandalye, masa ve anasınıfı için halı arayışındalar. m İletişim için: sedat.budak84@outlook.com





İMECE USULÜ BOYA BADANA PARKE

SİİRT’in Şirvan Ormanbağı Köyü Ormanbağı İlk ve Ortaokulu’nda da yeni eğitim yılı için hazırlık aylar önce başladı. 350 öğrencinin eğitim aldığı okulun öğretmenleri, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapıyor. Öğretmenler ve idareciler, aralarında para toplayıp parke alarak, ana sınıfına kendi elleriyle döşüyor. Ev ev dolaşarak ailelerin ihtiyacı olmayan malzemelerle sınıfı yeniden oluşturuyor. Okulu da boyayan eğitimciler, şimdi kütüphane kurmaya çalışıyor.

Futbol derneklerinden sosyal medya platformlarına kadar birçok alana ulaşmaya çalıştıklarını anlatan ve dört yıldır köyde görev yapan ortaokulun müdürü Mert Mumcu, “Çocuklar için bir şeyler yapmak çok güzel bir duygu. Onların sevindiğini görmek harika bir his. Heyecanlarına şahit oluyoruz. Şehir görmeyen çocukları tiyatroya götürdük. Yaşadıkları mutlulukları anlatmak mümkün değildi. Gözleri parladı hepsinin. Şimdi okul açılsa diye heyecan duyuyorlar. Öğretmenleri köyün girişinde karşılıyorlar” diyor. Eğitimcilerin, kırtasiye ve spor malzemeleri arayışları da sürüyor. karacagac@gmail.com

RİTİM MUCİZESİ

MUŞ’un Varto ilçesine 85, il merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Yurttutan Köyü’ndeki Hamurpet Ortaokulu’nda çevredeki 11 köyden gelen öğrenciler eğitim alıyor. 3 yıl önce açılan okulun ilk müzik öğretmeni henüz 27 yaşında, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Müziği Sanat Bölümü’nden mezun olan Aslı Tanrıkulu’ydu. 2014 yılında ilk görev yeri olarak köy okuluna giden Tanrıkulu’nun 300 öğrenciye eğitim vermesi gerekiyordu. Okulun temel ihtiyaçları bile giderilememişken müzik sınıfı kurmak ilk bakışta hayaldi. Tanrıkulu önce kaşık, leğen, kova, yoğurt kabı gibi ritim aletleri istedi çocuklardan. Kimileri boş su şişelerine küçük taşlar, kum, pirinç, bulgur koyarak ritim aleti yaptı kendine. Bir yıl böyle geçti. İzmirli Tanrıkulu, sonra kendi kemanını, orgunu ve gitarını köye getirdi. Ailesinden, arkadaşlarından müzik aleti istedi. Ve tüm bu çabanın sonunda Hamurpet Ortaokulu 11 Köyün Orkestrası ortaya çıktı. İstanbul SANSEV Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali’nden davet aldılar ve harika bir konser verdiler. Tankırulu bu yıl Manisa’ya tayin oldu. Tanrıkulu, artık Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki öğrencileri için uğraşacak. Köyde kurduğu orkestrayı liseye de taşımayı hedefleyen Tanrıkulu, “Buradakilerin müzik aletlerine ihtiyaçları var. Lise çağındaki öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabileceğime inanıyorum. Bu nedenle Muş’taki orkestranın benzerini Manisa’da da kurmak istiyorum” diyor.

(müziksinifim@outlook.com)

SİZ DE ONLARA DESTEK OLUN

ÖĞRENCİLERİ için destek bekleyen birçok eğitimci var. Dr. Enes Başak’ın oluşturduğu ‘Köy Okulları Yardımlaşma Platformu’ köy okullarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan, gönüllülük esasına dayalı bir çalışma. İhtiyaç sahibi okulların öğretmenleri sosyal medya hesaplarından ilgililere ulaşarak ihtiyaçlarını belirtiyor. Bu ihtiyaçlar, öğretmenin adres ve iletişim bilgileri bir görsel olarak hazırlanıp sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Bugüne kadar Şırnak’tan Çorum’a 20’ye yakın köy okuluna 50 farklı şehirden gelen malzemeler ulaştırıldı. m Platforma ww.facebook.com/koyokullariyp adresinden ulaşılabilir.

* DİYARBAKIR Silvan’da taşımalı eğitim veren Kıraçtepe İlk ve Ortaokulu’nda boya, kalem, silgi gibi kırtasiye ihtiyacı, spor ve fotokopi malzemelerine ihtiyaç var. puaver@gmail.com

* VAN Özalp’taki Oymaklı İlkokulu’nun kütüphanesine destek olmak istiyorsanız, öğrencilerin seviyelerine uygun kitapları gönderebilirsiniz. Öğretmenler odası için sandalye, beden eğitimi dersi için kıyafet ve top gibi gereçlere de ihtiyaç var. baran12131074@hotmail.com

* BATMAN Kozluk’taki 20 Temmuz İlkokulu’nun bir oyun alanına ihtiyacı var. Çocukların oynayacağı, kitap okuyacağı bir alan isteniyor. m yonca_degirmenci@hotmail.com.ÂŞIRNAK Uludere’deki Habur İlkokulu’nun 65 öğrencisi var. Okulun projeksiyon cihazına, kalem, defter gibi malzemelere, okuma kitaplarına, TEOG’a hazırlık kitaplarına, anasınıfı için ise oyuncaklara ihtiyacı var. beratefecan@hotmail.com

* SAMSUN’daki Narlısaray İlk ve Ortaokulu’nun 250 öğrencisi bulunuyor. Okulda kurulacak kütüphane için 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadarki seviyelere uygun kitaplara ihtiyaç var. nrglkrtl@hotmail.com

* ANTALYA’daki Dikmen İlkokulu’nun 79 öğrencisi var. Okul yeni olduğu için bilgisayar ve yazıcıya ihtiyacı var. huseyinunsal42@hotmail.com

* KOCAELİ’ndeki Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun kütüphanesinin 5 ve 12’nci sınıf seviyelerine uygun kitap, Türk ve dünya klasikleri,100 temel eser, tarih ile ilgili kitap, dergiler ve test kitaplarına ihtiyacı var. yusufpoyrazoglu53@gmail.com

Gazeteci haksızlığa, ayrımcılığa uğrayanların, görmezden gelinenlerin, unutulanların, ‘öteki’nin, ağaçların, hayvanların, tarihin, kültürün, sanatın sesi olur. O sesle bir hatadan dönülür, bir haksızlık giderilir, bir çocuğun hayatı kurtulur, bir kadının kaderi değişir... Hürriyet’in sayfalarında okuduğunuz her haber bu çabanın bir ürünüdür. Bu sayfa ise baş döndürücü hızda gelişen gündem yüzünden ihmal edilen meselelerin sesi olmayı amaçlıyor. Ses verin ki sesiniz duyulsun...