Anadolu’da üç şube açtı

Bu kapsamda bir süre önce hizmete giren Ankara ve İzmir’den sonra Adana şubesi de faaliyetlerine başladı. Sanayinin ve ihracatın yoğun olduğu şehirlerde şubeler açarak, bu bölgelerdeki şirketlerin ABD’de özellikle ticari partner arayışlarına daha hızlı çözüm sunmayı amaçlayan Konsey, önümüzdeki dönemde ihracatın yoğun olduğu Antalya, Mersin, Gaziantep ve Tekirdağ ile turizm merkezleri Bodrum ve Milas’da da şube açmayı planlıyor.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu, Johnson & Johnson, Keller Williams, Thales International, Bank of America, OAK International, Anderson Economic Group gibi Konsey üyesi olan ABD kökenli şirketlerin Türkiye’deki temsilciliklerinin birçok il ve ilçede organizasyonlarının bulunduğunu belirtti. Terzioğlu, bu nedenle Anadolu’da ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere iş dünyası kuruluşları ve şirketlerle iç içe olduklarını söyledi.

Hizmete giren şubelerle özellikle üretici ve ihracatçı firmalara yerinde hizmet vereceklerini vurgulayan Terzioğlu, “İhracat ve ithalat yapan veya ABD’de yatırım yapmak isteyen her kuruluşumuz başımızın tacıdır. Amerika’yla ticaret yapmak, bu ülkeye mal satmak isteyen Anadolu’da çok fazla şirket olduğunu görüyoruz. Bu firmalarımıza elimizden gelen yardımı yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

İki yıl önce hizmete girmiş olmasına rağmen Konsey’in şu anda aralarında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının da bulunduğu 75 üyesinin olduğuna dikkat çeken Terzioğlu, bunlardan 8’inin merkezinin ise İzmir, Adana gibi Anadolu şehirlerinde bulunduğunu hatırlattı. Terzioğlu, bu sayının önümüzdeki günlerde çok daha fazla artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi