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Anadolu Yakası'ndaki metro projesi için flaş karar... 1,6 milyar TL'lik ihale iptal!

Reuters
02.01.2018 - 14:22 | Son Güncelleme:

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin, 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği açıklandı.

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.

Etiketler: METRO , ihale
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