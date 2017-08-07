Anadolu Üniversitesi’ne iki ödül

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Anadolu-UAV takımı, ‘Sabit Kanat’ kategorisinde ikinci olurken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) özel ödülüne de layık görüldü.

Toplam 10 ülkeden 232 takımın başvurduğu ve 226'sının katıldığı yarışmada, Anadolu Üniversitesi ekibi rakiplerini geride bıraktı.

Ekiplerin akademik danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Ömer Nezih Gerek, Anadolu Üniversitesi’nin hem yurtiçi hem de yurtdışında elde ettiği başarılarda özellikle öğrencilerin bireysel çabalarının etkili olduğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Filik de Anadolu Üniversitesi’nin, araştırmacılara ve öğrencilere verdiği desteklerin meyvelerini bu şekilde topladığını söyledi.

TUSAŞ tarafından Kahramankazan Yerleşkesi'nde 13-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışma, sivil kullanıma yönelik İHA'ların otonom olarak (insan kontrolü olmadan) yangın, kaza, arama kurtarma gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek şekilde geliştirilebileceğini ortaya koymak amacıyla düzenleniyor.