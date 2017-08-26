MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Anadolu Üniversitesi mezunları cüppe giyip kep attı

    Anadolu Üniversitesi mezunları cüppe giyip kep attı

    Hakan AYTAŞ / KÖLN, DHA
    26 Ağustos 2017 - 18:07Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 18:07

    Almanya’nın Köln kentinde, Anadolu Üniversitesinin Batı Avrupa Programları 2016/2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi mezunları törenle diplomalarını aldı.

    ANODOLU Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu’nda düzenlenen törende mezunlar cübbe giyip kep attı. Mezunlara, diplomalarını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer verdi. Yüzer, tören öncesinde yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesinin öğrenci sayısı yönünden Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üniversitesi olduğunu belirtti. Açık öğretim sistemiyle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Yüzer, “Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Programlarında 21 ayrı dalda eğitim veriyoruz. Özellikle Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve İlahiyat bölümlerine büyük ilgi var” dedi.

    SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE İMKANI

    Anadolu Üniversitesinin 30 yıldır Batı Avrupa’da bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yüzer, şunları söyledi: “Batı Avrupa’nın tüm ülkelerinde yüksek eğitim hizmeti veriyoruz. Şu ana kadar da 10 binin üzerinde kişi bu programlardan mezun oldu. Mezunlara ikinci üniversite şansı da tanınmaktadır. Bugün mezun oluyorsunuz ama bu demek değil ki, Anadolu Üniversitesini bırakıyorsunuz. Artık ikinci üniversite var. İkinci üniversiteyle, bir bölümü bitirdiğinizde tekrar yeni bir bölüm okuyabiliyorsunuz. Artık 20’den fazla lisans ve ön lisans bölümlerimizle sizlerin karşısındayız. Bu bölümlere ikinci üniversite kapsamında hem de sınavsız kayıt olabilirsiniz. Başvurular başladı ve 15 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.”

    Anadolu Üniversitesi mezunları cüppe giyip kep attı

    Anadolu Üniversitesi mezunları cüppe giyip kep attı

    Anadolu Üniversitesi mezunları cüppe giyip kep attı

    Anadolu Üniversitesi mezunları cüppe giyip kep attı

    Etiketler: Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim , ALMANYA , KÖLN , mezuniyet , tören
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri