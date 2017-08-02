Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İtalya'dan ikincilikle döndü

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Sınıfı 9. Sınıf öğrencisi olan Azra Kaya bu yıl 27.’si düzenlenen yarışmanın Genç Uluslararası Ödülü, Genç Solist Uluslararası Ödülü ve Oda Müziği Uluslararası Ödülü adlı üç bölümünden biri olan Genç Solist Uluslararası Ödülü bölümünün 12-14 yaş arasındaki yarışmacıların katıldığı B kategorisinde yarıştı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Azra Kaya yarışma hakkındaki duygu ve düşüncelerini: "Bu yarışma benim için bir ilkti, güzeldi, farklıydı. Böyle yarışmalar insana daha geniş bir bakış açısı kazandırıyor. Daha iyi görebiliyorsunuz, daha geniş görebiliyorsunuz ve çok şey katıyor insana." aktardı. Azra Kaya, bu tarz yarışmalara katılarak ülkemizi temsil etmeye devam etmek istediğini de ekledi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Şeniz Aybulus: ‘’İtalya'nın Barletta şehrinde 27.'si düzenlenen bu yarışma çocuklar için çok önemli bir etkinlikti. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen bu tip etkinlikler çocuklara ve gençlere çok şey kazandırıyor. Dereceye girip ödül almak onları motive ediyor. Farklı ülkelerdeki öğrencilerle tanışmak, onların seviyesini görmek, arkadaşlık kurmak öğrenciler için güzel bir deneyim. Ayrıca öğrencilerimiz yurt dışındaki yarışmalara katılarak ülkemizi ve okulumuzu temsil ediyorlar. Bu bizler icin gurur kaynağı. Azra çalışkan, disiplinli ve örnek bir öğrenci. Yarışmadan aldığı bu ödülün Azra icin önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." diyerek öğrencisinin ‘’İkincilik Ödülü’’ aldığı yarışma hakkındaki düşüncelerini paylaştı.