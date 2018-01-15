Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

AÖF sınav sonuçları için beklenti başladı. Okumakta oldukları bölümün güz dönemi dönem sonu sınavına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, 13-14 Ocak tarihlerinde iki gün boyunca devam eden sınavların ardından AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Herhangi bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilerle paylaşılacak. AÖF sonuçlarına dair resmi bir açıklama yer almamakla birlikte sonuçların en geç 29-30 Ocak tarihinde açıklanması öngörülmektedir. Ancak öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sistemi aracılığıyla takip edebilirler.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI YAPMIYOR MU?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı;

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki "Uyarı" ve "Tekrar" durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde bütünleme sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

YAZ OKULU VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin tabii olduğu mevzuat hükümleri uyarınca Yaz Okulu uygulaması mümkün olmamaktadır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR?

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.