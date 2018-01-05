Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Anadolu türkülerini Hollandacaya uyarladı

    Anadolu türkülerini Hollandacaya uyarladı

    AA
    05.01.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:

    Dört yaşında annesini, ardından da görme yetisini kaybeden Ozan Ömer Kadan, Anadolu türkülerini Hollandacaya uyarlayarak hem Türklerin hem de Hollandalıların beğenisini kazanıyor.

    FARLI etkinliklerde sahne alarak ünlenen ve Ozan ismini alan Kadan, gözlerini kaybettikten sonra faydalı şeyler yapmak istediğini, bunu hisseden babasının kendisine bir saz aldığını söyledi. Azimle ders almadan saz çalmayı öğrendiğini anladan Kadan, şunları söyledi:
    “Elektriklerim kesildi, ortalık karardı. Gözlerimi kaybettim ama bunun yanında bazı şeyleri kazandım. Bir gece saat üçte ‘Gelin Ayşe’ türküsünü çalmaya başladım ve büyük bir heyecanla, “Baba bak ‘Gelin Ayşe’yi çalıyorum” diye bağırdım. Uykudan uyanmanın verdiği şaşkınlık ve birazda korku ile neye uğradığını şaşıran babam, bana öfkelenerek uyumamı istedi.”

    O günden sonra sazını elinden bırakmadığını belirden Ozan Ömer Kadan, “İnsanları mutlu edebilmek beni de mutlu ediyor. Sahne aldığım etkinliklere toplu taşıma aracı ile kendi başıma gidiyorum. İki çocuğum var ama ben kendimi dört çocuk babası olarak görüyorum. Çünkü yayınladığım ‘İki Kültür Arasında’ ve ‘Türkiye’mi Özlüyorum’ albümlerim de benim çocuklarım gibi” diye konuştu.Anadolu türkülerini Hollandacaya uyarladı

    Etiketler: HOLLANDA , görme engelli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri