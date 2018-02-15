Yeni liseye giriş sistemi yönetmeliği yayınlandı... Anadolu teknik liselerine giriş sınavla

‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’ 14 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikte eğitim bölgeleri, nakiller, okullara yerleştirmeler ve hangi okulların sınavla öğerenci alacağına dair bilgiler yer aldı. Yönetmeliğin dikkat çeken maddeleri şöyle:

- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenciler merkezi sınavla alınacak.

- Merkezi sınav puanı ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacak. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı kullanılarak puan üstünlüğüne göre öğrenci yerleştirilecek.

NAKİL KOMİSYONLARI ÇALIŞACAK

-Öğrencilerin kayıt ve nakilleri, kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılacak. Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre olacak. Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılacak. Mesleki ve teknik liselerin yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve liselerden nakil ve geçiş yapılamayacak.

KENDİ EĞİTİM BÖLGESİNE YERLEŞEMEYEN KOMŞUYA

- ‘Eğitim bölgeleri’ yönetmelikte ‘kayıt alanı’ olarak ifade edildi. Buna göre, ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı, pansiyonlu okullara da kontenjan kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre öğrenci yerleştirilecek. Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen öğrencileri aynı merkez ilçedeki diğer kayıt alanlarındaki boş kontenjanı bulunan okullara, tercihlerine ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirecek.

PUAN EŞİTLĞİNDE YAŞI KÜÇÜK OLANA ÖNCELİK

- Merkezi sınavla öğrenci alan okullara nakil ve geçişlerde, birden çok öğrencinin merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı küçük olana öncelik verilecek. Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9’uncu sınıflarda sırasıyla, OBP, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana; eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana bakılacak. 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilecek.

- Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde nakil yapılabilecek. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10’uncu sınıf sonuna kadar nakil yapılabilecek. Sınavsız öğrenci alan okullardan sınavla öğrenci alan okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9’uncu sınıf sonuna kadar nakil istenebilecek.