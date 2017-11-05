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    Anadolu Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi

    AA
    05.11.2017 - 22:46 | Son Güncelleme:

    Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, otoyolun Bolu kesimi Ankara istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 DG 0759 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp İstanbul istikametine giden Yıldırım Kamber (51) yönetimindeki 81 KJ 524 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    HASTANELERE KALDIRILDILAR

    Aynı yönde seyreden 54 YE 368, 34 VS 5278 ve 78 AS 516 plakalı otomobiller de kazaya karıştı.  Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi.  Kazada yaralanan Yüksel ve Müslüme Ertatlı, Mümtaz ve Nezla Uncu, Arif Bayrak, Yüksel Akçay ve Harife Gün, sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

    Kamyonete sıkışan sürücünün cesedini, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.

    Etiketler: anadolu otoyolu , KAZA
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