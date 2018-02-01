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    Anadolu OSB'de meslek yüksekokulu kuruluyor

    AA
    01.02.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara’da bulunan bir vakıf üniversitesi arasında, OSB'de meslek yüksekokulu kurulması konusunda protokol imzalandı.

    Protokole, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Başkanvekili Erdoğan Bayraktar imza attı.

    Hüseyin Kutsi Tuncay, iş birliğinin istihdama ve mesleki eğitime büyük katkı sağlayacağını söyledi.

    Ankara'nın artık memur kenti kimliğinden sıyrıldığını ve sanayi şehri olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Tuncay, "Anadolu OSB'nin içinde bulunduğu Temelli Sanayi Havzası'nda tüm parseller dolduğunda, yaklaşık 600 fabrikada 60 bin ile 300 bin vatandaşımızın çalışması öngörülüyor. Buna karşın, ülkemizde ve Ankara'da ciddi bir işsizlik olmasına rağmen, sanayicilerimiz personel ihtiyacını karşılayamıyor. Çünkü halen rahmetli Vehbi Koç'un da ifade ettiği gibi, mesleki eğitim memleket meselesidir. Biz hem nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması hem de milli eğitime katkı sağlayabilmek amacıyla bu projeye imza attık" dedi.

    Meslek yüksekokulu ve sürekli mesleki eğitim merkezini üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiklerine işaret eden Tuncay, geçici binanın üstyapı inşaatına önümüzdeki günlerde başlayacaklarını belirtti.

    Tuncay, bilişim, elektrik ve makine ağırlıklı katılımcı profiline sahip olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
    "Açacağımız bölümleri buna göre belirledik. Planladığımız bu yüksekokulda elektronik teknolojileri, otomotiv teknolojisi ve makine bölümü yer alacak. Bölgemizin rekreasyon alanına yapımı planlanan 4 bin 200 metrekarelik binada öğrencilere firmalarımızda staj, yaz çalışması ve istihdam imkânı sağlanacak."

    EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLARA İSTİHDAM İMKÂNI
    Tuncay, binanın aynı zamanda sürekli mesleki eğitim merkezi olarak hizmeti vereceğinin de altını çizerek, yüksekokulda öğrenim saatinin bitmesinin ardından bölge çalışanları ve özellikle çevre ilçelerdeki işsiz nüfus için binanın sürekli mesleki eğitim merkezi olarak kullanılacağını anlattı.

    Hüseyin Kutsi Tuncay, "Burada eğitimlerini tamamlayanların fabrikalarımızda istihdam edilmesi sağlanacak" dedi.

    Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkati çeken Tuncay, sürdürülebilir rekabet koşulları için yaratıcı düşünceyle üretimin gücünün birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

    Tuncay, aksi halde Türkiye'nin hemen hemen her sektörde küreselleşen pazarda yüksek katma değerli ürünlerle bulunamayacağını belirterek, şöyle konuştu:
    "Anadolu OSB olarak, hassasiyetle yaklaştığımız üniversite-sanayi iş birliğimizde tam da ihtiyaca cevap veren bir projeyle milli eğitime ve istihdama katkı sağlayacağız. Ülkemiz için bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz."

    Etiketler: meslek yüksekokulu , Başkent Üniversitesi , Eğitim , Prof. Dr. Ali Haberal , Anadolu Organize Sanayi Bölgesi
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