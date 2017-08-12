Anadolu liseleri doldu

Buna göre, İstanbul’daki Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde hiç boş kontejan kalmadı. Ankara’da da fen ve sosyal bilimler liseleri dolarken, Bala Anadolu Lisesi’nde 25 ve Çayırhan Anadolu Lisesi’nde 54 kontenjan olmak üzere sadece iki Anadolu lisesinde boş kontenjan kaldı. İzmir’de dolmayan tek Anadolu lisesi ise, 23 kontenjanla Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu, fen ve sosyal bilimler liseleri ise kontenjanlarını tamamladı.

TEKNİK LİSEYE İSTANBUL’DA İLGİ

Son yıllarda yeni okullarla birlikte öğrenci sayıları gittikçe artan imam hatip liselerinde üç büyük il genelinde lise yerleştirmelerinden sonra kontenjan açıkları göze çarptı. Anadolu liselerine göre düşük puanla öğrenci alan bu liselerde İstanbul’da 183’ünden 25’inde; Ankara’da 63’ünden 26’sında ve İzmir’deyse 44’ünden 33’ünde boş kontenjan kaldı. Buna göre imam hatiplerin İstanbul’da yüzde 14’ünde; Ankara’da yüzde 41’inde ve İzmir’de ise yüzde 75’inde en az bir kontenjan boş kaldı. Kimi okullarda onlarca kontenjan açığı olduğu görüldü. İstanbul’da mesleki teknik ve Anadolu liselerinin de büyük çoğunluğu kontenjanlarını doldurdu. İzmir ve Ankara’da ise bu lise türleri İstanbul’daki ilgiyi görmedi. Bu yıl açılan tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinde de boş kontenjanlar var. İstanbul’daki yedi tematik lisenin 4’ünde kontenjan kalırken, Ankara ve İzmir’deki birer lise sıralarını doldurdu. 14 Ağustos’ta başlayacak nakil dönemlerinde adaylar, okullardaki boş kontenjan ya da taban puana bakmaksızın tercihte bulunabilecek.