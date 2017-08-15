Anadolu Cam'dan önemli açıklama

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada devralma kararının 5 Haziran'da alındığı hatırlatılarak, "Anadolu Cam Mersin Fabrikası ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Yenişehir Fabrikası'nı kapsayan grup toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin devam etmesi ve birleşme kararının görüşmeleri etkilemesi ihtimaline karşılık birleşme ile ilgili bildirimin grup toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde sendika ile uzlaşmaya varılıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiş ve uzlaşmaya varılması sonucunda bildirimin yapılmasına engel bir durum kalmamıştır" denildi.

Birleşme neticesinde herhangi bir sermaye artışı yapılmayacağı belirtilen açıklamada, birleşme onayının 2016 yılı dönem karından bedelsiz kar dağıtımı ile daha önce 750 milyon TL'ye yükseltilen ödenmiş sermayeye göre verildiği kaydedildi.