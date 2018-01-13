Anadolu Burda

YURTİÇİ ve yurtdışında alışveriş merkezi ve ofis yatırımları yapan Esas Gayrimenkul bu yıl 3 yeni alışveriş merkezini açacak. Balıkesir, Adana ve Lüleburgaz’daki AVM’ler için 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kazım Köseoğlu, 2017’nin şantiyeler arasında geçtiğini, 2018’in de açılış yılı olacağını ifade etti. Arsa alımı, inşaat ve kiralama dahil tüm süreci kendilerinin yönettiğini belirten Köseoğlu, “Nisan ayında Lüleburgaz’daki ‘39 Burda’yı açıyoruz. 30 bin metrekare kiralanabilir alan için 50 milyon dolar yatırım yaptık. Ekimde Balıkesir’de 45 bin metrekare kiralanabilir alanı olan ve 100 milyon dolar yatırıma sahip AVM’miz ‘10 Burda’ kapılarını açacak. Adana için de 150 milyon dolar yatırım yaptık ve ‘01 Burda’nın açılışı kasımda yapmayı planlıyoruz” dedi.

Bu 3 AVM ile Türkiye’deki AVM sayısını 7’ye çıkaracaklarını belirten Köseoğlu, ofis yatırımlarını da ekleyince 360 bin metrekare kiralanabilir alana ulaşacaklarını söyledi. 2020’de 10 AVM’ye ve en az 550 bin metrekare kiralanabilir alana ulaşmayı hedeflediklerini belirten Köseoğlu, “Pazarlık ettiğimiz AVM’ler ve arsalar var. Anadolu’da üniversite şehirleri önceliğimiz. Rekabetin az olduğu yerde olacağız. Bir şehrin 5’inci, 6’ıncı AVM’sini yapmak istemiyoruz. Bu kaynak israfı. Yatırımcıya da katkısı yok

HALKA ARZ GÜNDEMDE





Ankara İzmir İstanbul radarımızda yok. 2018 Türkiye için aktif ve agresif geçecek. Biz de büyümek için gaza basmaya devam edeceğiz. 2018-2020 arasında en az 200 milyon Euro yatırım yapacağız. 10 AVM’ye ulaştıktan sonra şirketi halka arz etmek ve düzenli temettü dağıtmak istiyoruz” dedi. Lojistik sektörünün de önümüzdeki yıllarda fırsatlar sunacağını belirten Köseoğlu, internet alışverişinin artmasının AVM’ler için tehdit, lojistik için fırsat olduğunu dile getirdi.

YEDEK KURŞUN ŞART

İstanbul’da AVM pazarında yoğun rekabet olduğunu, sadece Levent hattında 12 AVM olduğunu belirten Köseoğlu, “Bu kadar fazla AVM olursa en az biri ikisi başarısız olacak. İstanbul’da ana sorun sayısal fazlalık. Kimi illerde ise yönetim başarısızlığı öne çıkıyor. Ticari gayrimenkul pazarında yatırımcı olmak isteyenlerin en az yüzde 50 sermaye koyarak yola çıkmalı ve yüzde 10 sermaye kadar da yedek kurşunu olmalı. İyi günde sorun yok ama kötü günde sermaye yapısı çok önemli. Kiralar düşünce bankalar kredileri düşürmüyor ve cepten vermek zorunda kalıyorsunuz” dedi. 2018’in ticari gayrimenkulde sermaye yapısı güçlü olan firmalar için pozitif geçeceğini belirten Köseoğlu, önümüzdeki 5 yılda sektörde elemeler olacağını ve güçlü 4-5 firmanın öne çıkacağını ifade etti. Kurumsal olmayan firmaların zorlanacağı bir döneme girdiğimizi belirten Köseoğlu, “Biz de hata yapa yapa öğreniyoruz. Bu noktada tek AVM ya da tek ofisi olan için durum zor. Finansman da çok zorlaştı. Büyük kurumların kredi almada sorunu yok ama diğer yatırımcı için şartlar zor” diye konuştu.

9 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

YAPILAN yatırımları bacasız fabrika olarak tanımlayan Köseoğlu, en mutlu olduklarını noktanın da yaratılan istihdam olduğunu söyledi. 7 AVM ile 8-9 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Kösoğlu, “Elbette para kazanacağız ama önceliğimiz şehre değer katmak ve istihdam yaratmak. Biri ‘kızım, oğlum iş buldu’ dediğinde insanlara dokunduğunuzu anlıyorsunuz” dedi.

EN FAZLA SERMAYE GAYRİMENKULE

SABANCI ailesi şirketlerinden Esas Gayrimenkul’ün 2009’da kurulduğunu ve grubun bugün en fazla sermaye ve zaman ayırdığı sektörün gayrimenkul olduğunu belirten Köseoğlu, “Ali Sabancı ve Erhan Kamışlı gayrimenkulün her dakikasını yakından takip ediyor. Halka arz konusu da yönetimin ortak kararı” dedi.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK

2017’nin yurtdışı yatırımları için de aktif bir yıl olduğunu belirten Köseoğlu, “Yılın ilk çeyreğinde 200 milyon sterlin yatırımla İngiltere’de 3 AVM aldık. New York’ta 180 milyon dolara bir ofis yatırımı yaptık. Almanya’da 145 milyon Euro yatırımla bir ofis portföyü satın aldık. Hollanda’da ise 50 milyon Euro bedelle 25 bin metrekare kiralanabilir alanı olan ofis satın aldık. 2018’de de yurtdışında fırsatları kovalayacağız. Almanya ve Holanda radarımızda” dedi.