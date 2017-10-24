Anadolu Ajansı'ndan Pasifik atağı

Anadolu Ajansı (AA), Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, AA Endonezce Haber Servisi ve Pasifik Merkez Ofisi'nin resmi açılış töreni dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini ve Asya-Kafkasya ve Pasifik Bölge Koordinatörü Yılmaz Yaman'ın katılımıyla gerçekleşen resepsiyona, Endonezya İletişim, Bilgi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Roasrita Niken, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, Endonezya resmi haber ajansı Antaranın Genel Müdürü Meidyatama Suryodiningrat, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD İşlerinden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ardian Wicakson ve Endonezya resmi kurumlarından üst düzey yetkililerinin yanı sıra gazete, televizyon ve internet sitelerinin editörlerinden oluşan bir çok seçkin davetli katıldı.

Açılıştan konuşan Özkaya, törene katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, AA haber servisinin 12'nci dili Endonezce'nin yayın merkezi olacak olan Cakarta ofisinin açılış törenine katılan davetlileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

'İLİŞKİLERİ ARTIRMALI VE GÜÇLENDİRMELİYİZ'



Anadolu Ajansının, Endonezce dilinde haber servisi yayını yapacak olan uluslararası tek haber ajansı olduğuna dikkati çeken Mustafa Özkaya, şunları kaydetti:

"Endonezya, 260 milyondan fazla nüfusu ve Asya-Pasifik bölgesinde sahip olduğu kritik konumuyla Anadolu Ajansı için öncelikli bir ülkedir. Endonezya'nın haberlerini, küresel çapta geniş muhabir ağımız ve foto muhabirlerimizle dünyaya yaymaya hazırız. Sürekli değişmekte olan bu bilgi dünyasında birbirimizden öğreneceğimiz pek çok şey var. Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ilişkileri artırmalı ve güçlendirmeliyiz. Endonezce yayın yapmak, bu hedef doğrultusunda atılan büyük bir adımdır. Bu ofis,Türkiye ile Endonezya ve daha geniş bölge arasında bir köprü kurmak için yeni bir başlangıç olacaktır. Burada bulunduğumuz ve Endonezce dilinde haber yapmaya başladığımız için oldukça heyecanlıyız. Bugünden başlamak üzere Türkiye ve Endonezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının hayatın tüm yönlerinde güçleneceğine yürekten inanıyoruz."

Endonezya İletişim, Bilgi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Roasrita Niken de AA'nın Endonezce Haber Servisinin, Türkiye ve Endonezya arasında daha iyi ilişkilerin kurulmasına vesile olacağına inandığını söyledi.

Niken ayrıca, AA'nın iki ülke ilişkilerine özellikle de medya alanına yeni bir ışık getireceğini vurgulayarak, yatırım, turizm ve ikili ilişkiler olmak üzere bir çok alanda iki ülke bağlarını güçlendireceğini kaydetti.

'DÜNYA GÜNDEMİNİ KENDİ DİLİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRİZ'



AA Endonezce Haber Servisi Editörü Dandy Koswaraputra da AA'nın Endonezce dilinde yayın yapan tek uluslararası haber ajansı olduğuna vurgu yaparak, dünyada 41 ofisi ve 90 ülkede muhabiri bulunan Anadolu Ajansının geniş haber ağıyla da dünya gündemini kendi dillerinde takip edebileceklerini ifade etti.

Endonezya medyasının, AA Endonezce dil servisine yoğun ilgi gösterdiğini ve şimdiden farklı medya kuruluşlarından 10 aboneye ulaştıklarını söyleyen Koswaraputra, AA'nın Endonezya basınına yeni bir soluk getireceğini belirtti.

100'üncü yıl vizyonu ve dünyanın en etkili ajanslarından biri olma hedefleri doğrultusunda yayın yaptığı diller arasına Endonezceyi de ekleyerek 12 dilde haber sunacak olan Anadolu Ajansı, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Rusça, Kürtçe, Farsça, Fransızca ve Arnavutça yayın yapıyor.

Dil ağını genişletmeye devam eden AA, 26 Ekim Perşembe günü resmi açılışla hizmete girecek olan İspanyolca dil servisi ile de yayın dili sayısını 13'e çıkaracak.