Anadolu Adliyesi'ndeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı 

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz günlerde görülen bir cinayet davasında taraflar arasında kavga çıkmış, 1 kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. Adalet Sarayı'nda başlayan ve kısa sürede dışarıya taşan silahlı kavganın başlangıcı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olaya karıştığı belirlenen ve kendi teslim olan Fahri K. (36) ile Mıhça A. (19), Yusuf E. (20) ve Hasan Ö. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya karışan Fahri K.'nin ise azmettirici olduğu öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde önce iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma ardından kavgaya dönüşüyor. Kısa sürede tarafların akrabaları da kavgaya karışıyor. Sandalyelerin de kullanıldığı kavga kısa sürede dışarıya da taşıyor. Dışarıda olaya karıştığı belirlenen araç görülüyor. Kavganın bitmesinden sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. İHA