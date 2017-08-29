Anadilden bağımsız herkese eşit sağlık

ALMAN nüfusunun beşte birini göçmen kökenliler oluşturuyor. Bu ülkemizin çeşitliliği açısından bir kazanım olduğu gibi aynı zamanda sağlık sistemi, hasta ve yaşlı bakımı, terapi ve önleyici sağlık hizmetlerinde bazı meseleleri de gündeme getiriyor. Göçmenler arasında kültürel ve dil becerisine bağlı nedenlerden ötürü önleyici ve erken tedbir muayenelerinin daha az rağbet görmesi, sağlık durumları üzerinde olumsuzluklara yol açabiliyor. Önleyici sağlık hizmetlerinden yaygın olarak faydalanılamaması, erken teşhisi zorlaştırıyor ve uzun vadede bireylerin sağlığını olumsuz etkiliyor.

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Bu nedenle göçmenlere, kendi anadillerinde hazırlanan bilgilendirici sağlık hizmetleri aracılığıyla ulaşmak istiyoruz. Bu çerçevede 2015 yılında ‘Göç ve Sağlık’ yılı başlığı altında bir çok yeni projeye imza attık. Mesela farklı anadillerde broşürler hazırladık. Böylece genç anne babaların Türkçe dilinde çocukların aşıları hakkında bilgi edinebilmelerine olanak sağlandı. Aynı şekilde yaşlı aile bireylerinin bakımına ve yeni sağlık yasasına ilişkin bilgiler de bir çok farklı dile çevrildi. Pek yakında kullanıma açılacak olan ‘Göç ve Sağlık’ internet portalı ise Türkçe’nin yanı sıra birçok dilde hizmet verecek.

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Geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin sağlığına yatırım büyük önem taşıyor. Erken muayene ve düzenli diş hekimi kontrolleri alışkanlığının edinilmesi, önemli aşıların tamamlanması çocuk ve gençlere sağlıklı bir geleceğin kapısını aralıyor. 2015’te yürürlüğe giren Önceden Tedbir Yasası, hastalıkların daha oluşmadan ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Hedefimiz kreş, iş, okul, mahalle veya bakımevi gibi farklı yaşam alanlarında onlara ulaşarak, önceden ve koruyucu tedbirler hakkında onları bilgilendirmek. Federal Sağlık Eğitim Merkezi, Sağlıkta Eşit Fırsatlar başlığı altında göçmenlerle ilgili projelerin listelendiği bir veri tabanı oluşturdu. Bu veri tabanına girerek, çevrenizdeki farklı sağlık projelerine ve danışmanlara ulaşmanız artık çok kolay.

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Önceden tedbirlerin yanında yaşlı ve hasta bakımı da önemli bir alan. Bugün Almanya’da 65 yaş üstü, 1.8 milyon göçmen kökenli insan yaşıyor. Vatanlarından ayrılarak burada yıllarca çok yoğun çalışan bu kuşak Almanya’nın kalkınmasına katkıda bulundu. Onlara saygı ve teşekkür borçluyuz. Şimdi onların yanında olmanın bir yolu da, onların özel ihtiyaçlarını bakım hizmetlerinde gözetmekten geçiyor. Bakım Hizmetlerini Güçlendirme Yasası (Pflegestärkungsgesetz) göçmen kökenli ailelere de yeni destek imkanları sağladı. Bakıma muhtaç olan hastaların ve onlara bakmakla yükümlü aileleri için devletten destek olanakları artırıldı.

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Göçmen kökenli insanların koruyucu sağlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden eşit ölçüde faydalanabilmeleri yönünde önemli adımlar attık. Ama yapılacak daha çok şey var. Konunun hala siyasi gündemde güncelliğini korumasını sağladık: Federal Sağlık Bakanlığı, Çeşitlilik Sözleşmesi’ne dahil oldu. Bu sözleşmeyle Bakanlık çeşitliliği sadece desteklemekle kalmayıp, kendi bünyesine de yansıtabilecek. Bundan böyle de hedefimiz sağlık hizmetlerinin herkese ve hiç bir engel olmaksızın ulaştırılması olacaktır.