Ana sınıfında dedeler torunlarına masal anlatıyor

Proje kapsamında dedeleriyle okulda buluşan öğrenciler, onlardan hem masal dinliyor hem de Türk örf ve adetlerini öğreniyor.

Dedelerin torunlarıyla kaynaşmasının amaçlandığı projede, minik öğrencilerin teknolojiye bağımlılığının önlenmesi, kültürel değerlere önem verilmesi hedefleniyor.

“BU ETKİNLİK GELECEK NESİLLERDE OLUMLU İZLER BIRAKACAK”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, projeyle birlikte kuşaklar arası dayanışmanın ve buluşmanın sağlandığını söyledi.



Projeyle, dedeler ile torunlar arasındaki kopukluğun ortadan kalktığını belirten Yozgat, "Bu etkinliğin gelecek nesiller üzerinde, fevkalade olumlu izler ve etkiler bırakacağına inanıyorum. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum, bundan sonra buna benzer etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

"ŞİMDİ ONLAR NEYİ ÖĞRENİRLERSE UNUTMAZLAR"

Projeye katılan dedelerden Muzaffer Aydın, daha önce torunlarına evde masal anlatamadığını ve torunlarıyla iletişim sorunu yaşadığını söyledi.

Aydın, "Torunlarımızın topluma hayırlı evlat olmaları için, büyüklerine saygıyı, küçüklerine sevgiyi öğretmek için buraya toplandık. Elimizden geldiği kadarıyla onlara hoşgörüyü ve geleneklerimizi aşılamaya çalışıyoruz, bizim görevimiz bu. Şimdi onlar neyi öğrenirlerse onu unutmazlar biz de iyi şeyler öğrensin istiyoruz" diye konuştu.



Proje sorumlusu ve anaokulu öğretmeni Fisun Akpınar da proje fikrinin, dedelerin okul öncesi çocuklarının yetişmesi ve gelişmesinde çok aktif rol almamalarından ortaya çıktığını söyledi.

Dedelerden, haftanın belirli günlerinde torunlarının sınıflarına gelerek masal anlatmasını istediklerini dile getiren Akpınar, şöyle konuştu:

"Dedelerle, torunları buluşturmak istedik. Köydeki yaşlılarımızı gezerek onların bu projeye destek vermesini rica ettik. Dedelerimiz de kabul ettiler ve her çarşamba okulda buluşmaya başladık. Şimdi dedeler ve torunlar arasında çok fazla bir gelişme kaydettiğimizi görüyoruz. Anneler diyor ki 'Benim çocuğum dedesiyle konuşmazken, şimdi konuşmaya başladı.' Yani biz kitap sevgisini kazandırmaya çalışırken, dedelerin ve torunların kaynaşmasına sebep olduk. Bu etkinliği de ilerlettik, bir köprü oluşturduk. Dedeler, torunlarından istediklerini, torunlar, dedelerinden istediklerini dile getiriyor. Dedeler, torunlarına öğütleri veriyor, nasihatler ediyor, etkinliğimiz mutlu bir şekilde devam ediyor."