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    ’Ana’ lakaplı uyuşturucu satıcısına operasyon

    Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)
    28 Temmuz 2017 - 15:00Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 16:59

    Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcıları arasında ’ana’ olarak bilinen 51 yaşındaki Aysel U., polis tarafından yakalandı.

     

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Zafer Mahallesi Ünallar Sokak’ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Aysel U.’nun evine operasyon düzenlendi. Geçen 18 Temmuz’dan bu yana hakkında arama kararı bulunan ve evinde gözaltına alınan Aysel U. ile birlikte ruhsatsız tabanca ve 57 mermi de ele geçirildi.

    Aysel U. ’uyuşturucu madde satmak ve ruhsatsız tabanca bulundurmak’ suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Kiloları nedeniyle yürüme zorluğu çeken Aysal U., adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi.

    ’Ana’ lakaplı uyuşturucu satıcısına operasyon

    Etiketler: eskişehir , uyuşturucu , ana
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