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    Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayı gözaltına alındı

    İHA
    31.01.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6. Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayı gözaltına alındı.

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6. Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayı gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya'nın Merzifon ilçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 6. Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayı A.Ö. gözaltına alındı.
    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: FETÖ , gözaltı , 6. Ana Jet Üssü , son dakika
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