Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6. Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Amasya'nın Merzifon ilçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 6. Ana Jet Üs Komutanı'nın emir astsubayı A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.