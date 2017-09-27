Ana felsefe merkezi sınav olmayan bir model

‘Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi’ ve ‘Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim’ projeleri ulusal açılış toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Tekin, yeni sisteme ilişkin özetle şunları söyledi:



“2013’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde, ‘Ortaokullardan liseye geçişte sınavsız bir modele yavaş yavaş evrilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tedbirlerinizi alın’ talimatını verdi. O tarihte liseye geçişte sınavı ortadan kaldıran bir algıyla bugün TEOG diye tartışılan modeli ürettik. Aslında TEOG denilen sistem, çocuklarımızı ortaokul ortalamalarına göre liseye yerleştirme modeliydi. Fakat kamuoyunda önceki alışkanlıkların da etkisiyle bu bir merkezi sınav edasına büründü. Fakat biz bu esnada zaten ortaokullardan liselere, sınavsız geçişle ilgili değişik modeller üretmiştik. Şu anda da elimizde bu modellere ilişkin alternatifler var.



Biz bunları hem Bakanlar Kurulumuzda hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra detaylarını da kamuoyuna sunup süreci başlatmış olacağız. ”