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    Ana diline engel çocuğa zarar verir

    Ali VARLI / BERLİN
    23.09.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 09:56

    Berlin’in Mitte Belediyesi’nin Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yapıldığı sınıflar için kira bedeli istemesi nedeniyle 571 öğrenci derslere giremiyor. Ancak Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız, ana dile engelin, çocukların psikolojisine zarar verebileceği uyarısını yaptı:

    “DİL gelişiminin psikolojik gelişime olumlu etkisi var. Çocukların kişiliklerinin oluşmasında ana dilin önemli olduğu, bilimsel araştırmalar ve çalışmalarla ortaya kondu. Özellikle göç ülkelerinde toplumu oluşturan göçmen grupları bu konuda çok hassas olur. Ana dilin öğrenilmesinin önüne engel konması çocuklarda dilinin değersiz olduğu hissi uyandırır. Dolayısıyla kendisini de değersiz olduğu fikri gelişir. Ana dilini öğrenen çocuklar, almancayı da daha hızlı öğrenirler. Böylece hem okul hayatlarında, hem iş hayatlarında, hem de topluma uyum konusunda başarıyı yakalarlar. Berlin’de Türk çocuklarının türkçeyi öğrenememeleri, toplumun uyumu konusunda endişe verici hal alır.”

    Etiketler: ana dil , ALMANYA , Türkçe
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