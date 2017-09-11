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    Hürriyet >Dünya>Ana dilde eğitime yasak krizi büyüyor

    Ana dilde eğitime yasak krizi büyüyor

    AA
    11.09.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 10:17

    Macaristan, Ukrayna’daki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

    MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Tamas Menczer, Ukrayna’nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ‘ayıp ve aşağılayıcı’ olduğunu, ülkedeki Macar azınlığın haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirterek bunu iletilmesi için Ukrayna’nın Budapeşte Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade etti. Menczer, Macaristan’ın söz konusu eğitim kanununu, BM, AB ve AGİT’in yanı sıra tüm platformlarda gündeme getireceğini kaydetti.

    ‘SIRTIMIZDAN BIÇAKLADI’ DEMİŞTİ
    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ülkedeki Macar azınlığın haklarını ağır şekilde ihlal ettiğini belirterek “Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan’ı sırtından bıçakladı” demişti. Ukrayna’da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

    Etiketler: Macaristan , Ukrayna , anadil
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