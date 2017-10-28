Amsterdam istasyonunda terör önlemi

NS sözcüsü Hessel Koster, önlemlerin tren istasyonlarını daha güvenli hale getirebilmek için olduğunu söyledi. Koster, Amsterdam Merkez istasyonundaki giriş ve çıkışlara yerleştirilen beton blokların araçla saldırı yapılması ihtimaline karşı olduğunu kaydetti.

İlk defa bir istasyonda beton bloklar ile önlem aldıklarını aktaran Koster, “Bunu diğer istasyonlarda yapar mıyız henüz bilmiyorum ama muhtemel terör saldırılarını engellemek amacıyla ülkede bulunan diğer tren istasyonlarında da görünür ya da görünmeyecek şekilde önlemler alındı” dedi.

Rotterdam ve Amsterdam Belediyesi de daha önce kentin işlek caddelerinde muhtemel terör saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağını duyurmuştu.