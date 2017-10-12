Ampute Milli Takıma iyi haber... 200'er bin TL

Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin gururu olan Ampute Mili Takımı oyuncuları ve antrenörlerine bir prim müjdesi de Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, oyuncular ve baş antrenöre 200'er bin, yardımcı antrenörlere de 50 bin TL para ödülü verilmesi kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Ampute Mili Takımı oyuncu ve antrenörlerine para ödülü verilmesini kararlaştırdı. Meclis üyeleri AK Parti, CHP, MHP ve BBP gruplarının ödül verilmesine ilişkin ortak talebi görüştü. Oy birliğiyle alınan karara göre Ampute Mili Takımı oyuncularına ve baş antrenörüne 200 bin TL, kaleci antrenörü ve yardımcı antrenörlere de 50 bin TL ödül verilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de takımın şampiyonluğunun ardından oyunculara 200'er bin lira ödül verileceğini Twitter hesabından duyurmuştu.