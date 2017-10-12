Ampute Milli Takıma iyi haber... 200'er bin TL

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Ampute Mili Takımı oyuncu ve antrenörlerine para ödülü verilmesini kararlaştırdı.
Meclis üyeleri AK Parti, CHP, MHP ve BBP gruplarının ödül verilmesine ilişkin ortak talebi görüştü.
Oy birliğiyle alınan karara göre Ampute Mili Takımı oyuncularına ve baş antrenörüne 200 bin TL, kaleci antrenörü ve yardımcı antrenörlere de 50 bin TL ödül verilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de takımın şampiyonluğunun ardından oyunculara 200'er bin lira ödül verileceğini Twitter hesabından duyurmuştu.