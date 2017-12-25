Amorti, yılbaşı çekilişinde vatandaşların çok konuşacağı konular arasında yer alacak. İkramiyenin büyük tutarlarının isabet etmediği bilet sahipleri, amorti miktarı ile satın almış oldukları biletlerin parasını iade alabilecek ya da bir sonraki çekiliş için yeni bir sahibi olabilecek. Peki, amorti nedir ve tam olarak ne anlama gelmektedir? İşte, detaylı bilgiler



AMORTİ NEDİR?



Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.



TESELLİ NEDİR?



Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;



Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288