Nokia 9 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

HMD Global'in 16 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte Nokia 8 veya Nokia 9’u tanıtması bekleniyor. Resmi olarak sunulmadan önce Nokia 9, benchmark uygulaması GFXBench veri tabanı üzerinde fark edildi.



Listeye göre Nokia 9'un teknik özellikleri şöyle:



5.3 inç QHD (2560 x 1440) ekran, 2,4 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 grafik işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ve Android 7.1.1 Nougat... Ayrıca Nokia 9'da 4K video kaydı yeteneğine sahip 12 MP çift arka ve 12 MP ön kamera olacağı belirtiliyor. Cihazın Avrupa'da 520 euro civarında fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.