MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Nokia 9 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

    Nokia 9 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

    Hürriyet Haber
    02 Ağustos 2017 - 11:56Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 14:09

    Bir zamanların telefon devi Nokia'nın yeni amiral telefonu Nokia 9'un teknik özellikleri ortaya çıktı.

    HMD Global'in 16 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte Nokia 8 veya Nokia 9’u tanıtması bekleniyor. Resmi olarak sunulmadan önce Nokia 9, benchmark uygulaması GFXBench veri tabanı üzerinde fark edildi.

    Listeye göre Nokia 9'un teknik özellikleri şöyle:

    5.3 inç QHD (2560 x 1440) ekran, 2,4 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 grafik işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza ve  Android 7.1.1 Nougat... Ayrıca Nokia 9'da 4K video kaydı yeteneğine sahip 12 MP çift arka ve 12 MP ön kamera olacağı belirtiliyor. Cihazın Avrupa'da 520 euro civarında fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

    Etiketler: Nokia 9 , nokia 8 , Amiral gemisi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri