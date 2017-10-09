Amerika’ya gitmek için tur satın alanlar dikkat!

Konuyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını anlatan Pronto Tur Yönetim kurulu Başkanı Ali Onaran, “Türkiye’den ayda 2 bine yakın turist Amerika’ya gitmek

için paket tur satın alıyor. Bunların önemli bir bölümü ise vizeleri de bu turlar öncesi alıyor. Parasını yatırmış ancak vize başvurusunda bulunmamış kişilerin ücretleri de 15 gün içerisinde iade edilecek” dedi.

Sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Şuan için yorum yapmak çok zor. Öncelikle bu ülkeye ziyaret edecek vizesiz tatilcilerin iade işlemleri gerçekleşmeli. Vizesi olanlar için sorun yok. Umarız sorun kısa sürede çözülür.”

Amerika turlarının Türkiye’de fiyatları kişibaşı 1000 dolardan başlayıp 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.