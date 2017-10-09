Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Amerika’ya gitmek için tur satın alanlar dikkat!

Amerika’ya gitmek için tur satın alanlar dikkat!

Ceyhun KUBURLU
09.10.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

AMERİKA’ya gitmek için paket tur satın almış ancak vize başvurusunu henüz gerçekleştirmemiş olan tatilcilerin ücretlerinin 15 gün içerisinde iade edilmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını anlatan Pronto Tur Yönetim kurulu Başkanı Ali Onaran, “Türkiye’den ayda 2 bine yakın turist Amerika’ya gitmekAmerika’ya gitmek için tur satın alanlar dikkat
için paket tur satın alıyor. Bunların önemli bir bölümü ise vizeleri de bu turlar öncesi alıyor. Parasını yatırmış ancak vize başvurusunda bulunmamış kişilerin ücretleri de 15 gün içerisinde iade edilecek” dedi.

Sorunun kısa sürede çözülmesini beklediklerini anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Şuan için yorum yapmak çok zor. Öncelikle bu ülkeye ziyaret edecek vizesiz tatilcilerin iade işlemleri gerçekleşmeli. Vizesi olanlar için sorun yok. Umarız sorun kısa sürede çözülür.”

Amerika turlarının Türkiye’de fiyatları kişibaşı 1000 dolardan başlayıp 15 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Etiketler: Pronto Tur , Ali Onaran , Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri